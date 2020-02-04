Билли Айлиш заступилась за певца, которого обвиняют в нездоровом интересе к молодым девушкам

Как и миллионы других людей, 33-летний рэпер Дрейк восхищается творчеством Билли Айлиш, получившей в 2020 году четыре награды "Грэмми". Но поклонники юной звезды были возмущены, узнав, что исполнительница хита "Bad Guy" получала сообщения от Дрейка, когда ей было всего 17 лет. В новом интервью для Vogue певица решила разъяснить ситуацию, вызвавшую в сети пересуды.

"Все такие чувствительные, - сказала 18-летняя певица. - Взрослый мужчина не может быть поклонником артиста? Есть много других людей, о которых интернету стоило бы беспокоится. Вы что, действительно собираетесь говорить, что Дрейк жуткий, потому что он мой фанат, а потом пойдете голосовать за Дональда Трампа? В интернете сейчас такой чертовски глупый бардак".

О переписке рэпера и несовершеннолетней певицы стало известно в прошлом году, когда Билли Айлиш рассказала Vanity Fair о любезности знаменитого канадца.

"Дрейк - самый милый чувак, с которым мне доводилось общаться, - сказала она. - Я только переписывалась с ним, но он очень славный. Ему не нужно быть приятным, понимаете о чем я? Он находится на том уровне, когда не нужно быть милым, но он все же такой".

После этого признания пользователи сети вспомнили о странной дружбе Дрейка и 15-летней Милли Бобби Браун.

"Я люблю его. Мы встретились в Австралии, и он на самом деле фантастический. Мы переписывались однажды, и он написал: "Я так по тебе скучаю". А я ответила: "Я скучаю сильнее". Он замечательный", - рассказала актриса "Очень странных дел" изданию Access Hollywood.

Когда интернет дружно обвинил Дрейка в нездоровом пристрастии к молодым девушкам, Браун также заступилась за старшего друга.

"Мне повезло, что люди в шоу-бизнесе тратят свое время, чтобы помочь мне с карьерой, делятся своей мудростью и наставлениями. Я очень счастлива иметь таких чудесных людей в жизни. Вы не должны решать это за меня", - сказала юная звезда.

Несмотря на статус одного из популярнейших рэп-исполнителей в мире, Дрейк предпочитает скрывать свою личную жизнь от публики. В 2017 году французская художника Софи Брюссо родила от него сына по имени Адонис, но свое отцовство музыкант подтвердил лишь год спустя. В период с 2009 по 2016 год он встречался с Рианной.

Ранее Билли Айлиш призналась, как чуть не покончила с собой. От рокового шага певицу спасла мама.

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