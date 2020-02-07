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Победительница Евровидения выпустила ироничный клип - он об абсурде современной культуры еды

Нетта Барзилай представила новое видео с элементами троллинга

пятница, 7 февраля 2020, 15:50
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Эпатажная израильская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай презентовала клип на песню Ricki Lake, которым шлет свое "любовное послание" американской культуре.

Премьера видео состоялась а пятницу, 7 февраля, на YouTube-канале исполнительницы. На создание песни певицу вдохновило "Шоу Рики Лэйк", которое Нетта любила смотреть в подростковом возрасте.

"Я смотрела "Шоу Рики Лэйк" и была очарована всеми теми красочными персонажами, которых она показывала в своем шоу. Это был взгляд на Америку - как на лучшую, так и на худшую из её сторон. Как и гости Рики, мы все жаждем советов, быстрых решений и простых лайфхаков, которые сделали бы нас счастливыми и сняли бы грусть. Новая куртка, новый нос, счастливая еда или уменьшение целлюлита", - говорит Нетта.

"Ricki Lake - как песня, так и человек - это о том, чтобы быть счастливым, слушаться своей интуиции вместо правил общества и танцевать под собственный ритм. Для меня Рики Лэйк всегда была той, чьи, казалось бы, недостатки полюбила Америка. Эта песня и видео - мое несуразное, грязное и сальное почтение ей", - отметила певица.

  • Ранее Нетта Барзилай презентовала клип на песню Bassa Sababa, съемки которого проходили в Киеве. В кадре показаны Дарницкий мост, внутренние помещения библиотеки имени Вернадского и один из спальных районов столицы.
  • В пятницу, 7 февраля, украинская певица Джамала презентовала клип на песню "Жалі", записанную совместно с хип-хоп-исполнительницей alyona alyona.

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