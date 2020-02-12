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Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения забавной пародией: фото

Актриса не поленилась найти парик, в точности повторяющий прическу подруги

среда, 12 февраля 2020, 12:25
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Кортни Кокс оригинально поздравила Дженнифер Энистон с 51-м днем рождения. Звезда друзей опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с подругой в очках и парике "под Энистон".

"Независимо от того, как сильно вы стараетесь... есть только одна Дженнифер Энистон, - написала 55-летняя Кокс. - С днем рождения, моя дорогая подруга. Я люблю тебя".

Фото: @courteneycoxofficial в Instagram

Поклонники звезд не смогли пройти мимо их удивительного сходства: снимок набрал 2,3 млн лайков и тысячи комментариев.

День рождения Дженнифер Энистон в Instagram отметили и другие актеры "Друзей". Мэттью Перри, который совсем недавно завел аккаунт в социальной сети, опубликовал очаровательное фото с подругой в молодости.

Фото: @mattyperry4 в Instagram

Лиза Кудроу выложила снимок сомнительного качества, но честно призналась, что не умеет пользоваться Instagram.

"Всегда красива и становишься все красивее. С днем рождения, Дженнифер. Я люблю тебя. Кроме того, я просто не знаю, как правильно опубликовать фотографию", - написала она.

Фото: @lisakudrow в Instagram

  • Ранее Брэд Питт ответил на слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон. Многие мечтали о том, чтобы Брэд и Джен снова стали парой, но у бывших супругов на это свое мнение.
  • Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры. Вы и так об этом догадывались, все дело в самом образе жизни голливудской звезды.

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