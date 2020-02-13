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Майли Сайрус отказалась от бюстгальтера и подарила папарацци свои лучшие фото

Певица вновь проверяет терпение администраторов Instagram

четверг, 13 февраля 2020, 15:58
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Покидая показ Марка Джейкобса на Неделе моды в Нью-Йорке, Майли Сайрус попала в ситуацию, которая могла бы смутить многих. Многих, но не 27-летнюю певицу, которая тут же поделилась казусом со своими 104 млн подписчиков в Instagram.

Короткий фактурный топ, который Майли надела вместе с черными брюками, развязался в самый неподходящий момент. Когда к певице подошли папарацци, ее грудь выскользнула наружу.

Эпатажная звезда не стала ждать, пока фото ее соска появятся во всех таблоидах, и одной из первых выложила пикантный снимок у себя в Instagram. "Листайте вправо. Но поторопитесь. Instagram определенно скоро удалит этот пост", - написала она.

Опасения Майли не случайны: Instagram запрещает публикацию фото с изображением женских сосков. Мужские, как ни странно, администрацию социальной сети устраивают.

Фанаты и друзья поддержали певицу, отметив ее способность с иронией относиться к маленьким неприятностям.

"Я буду судиться с Instagram, если они удалят этот пост, потому что ты вдохновляешь женщин чувствовать себя комфортно в их теле", - пишут в комментариях.

  • Ранее Майли Сайрус уже опубликовала слишком откровенные фото в Instagram. Контент, которым она делится с фанатами, в соцсети строго запрещен.
  • Напомним, недавно Майли Сайрус рассталась с актером Лиамом Хемсвортом. Отношения пары в браке продлились восемь месяцев. Официальной причиной развода они назвали "неразрешимые противоречия". Впрочем, фаны знаменитостей заподозрили, что дело в другом - в изменах со стороны Сайрус и проблемах с алкоголем у Хемсворта.

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