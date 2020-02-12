RU  UA

Лайм

Любимый внук королевы Елизаветы разводится с женой

В 2020 году плохие новости для королевской семьи Великобритании не закончились

среда, 12 февраля 2020, 11:42
читати статтю українською

Не успела королевская семья оправиться от "Мегзита", как на нее обрушилось еще одно неприятное известие: внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс, сын ее единственной дочери принцессы Анны, разводится с женой Отам Келли после 12 лет брака, пишет Page Six.

42-летний Питер и 41-летняя Отам объявили, что они приняли решение о разводе "совместно". Пара не жила вместе с 2019 года.

"Они пришли к выводу, что это будет лучшим решением для их двоих детей, - говорится в заявлении журнала Town & Country. - Решение о разводе и совместной опеке появилось после многих месяцев дискуссий и, хотя и грустно, является дружеским. Первым приоритетом пары останется дальнейшее благополучие и воспитание их замечательных дочерей Саванны (9 лет) и Айлы (7 лет)".

Источник таблоида The Sun сообщил, что Питер Филлипс всегда был любимцем Елизаветы II и принца Филиппа, и на фоне других плохих новостей королева "очень огорчена произошедшим".

"Отам - прекрасная жена, мать и очень умная женщина, но она уже некоторое время говорит своим друзьям о проблемах, - рассказал источник. - Она является фавориткой королевы, и я уверен, что ее величество будет очень расстроена этим. Это последнее, что ей нужно после всех недавних неприятностей. Возникает ощущение, что королевская семья разваливается".

Напомним, что в 2019 году королевскую семью Великобритании потрясло несколько громких скандалов. После интервью принца Эндрю о связи с осужденным секс-преступником Джеффри Эпштейном он вынужден был отказаться от королевских обязанностей. Аналогичное решение, хотя и по другой причине, приняли принц Гарри и Меган Маркл. Пара переехала в Канаду, чтобы спастись от травли британских таблоидов и жить спокойной жизнью.

  • Новая жизнь Принца Гарри и Меган Маркл полна простых радостей. Пара увлеклась йогой и хочет перебраться в Лос-Анджелес, "столицу" индустрии развлечений.
  • Кейт Миддлтон очаровала стройной фигурой в роскошном платье на церемонии награждения премии BAFTA-2020. Рядом с ней на красной дорожке красовалась дочь Джонни Деппа в прозрачном платье без белья.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ирина Билык трогательно поздравила мужа с днем рождения - и все бы хорошо, если бы не фотошоп

Продюсер Аслан Ахмадов и супруг Ирины Билык отмечает свой 47-ой день рождения

Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения забавной пародией: фото

Кортни Коакс в парике и очках притворилась Дженнифер Энистон в день рождения подруги - фото

Сальма Хайек провела ночь после "Оскара" в клинике. И дело не в пьянке, просто она - настоящая подруга

Узнав о беде подруги, 53-летняя Сальма Хайек покинула тусовку, не сменив вечернего платья

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: