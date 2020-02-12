Любимый внук королевы Елизаветы разводится с женой

Не успела королевская семья оправиться от "Мегзита", как на нее обрушилось еще одно неприятное известие: внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс, сын ее единственной дочери принцессы Анны, разводится с женой Отам Келли после 12 лет брака, пишет Page Six.

42-летний Питер и 41-летняя Отам объявили, что они приняли решение о разводе "совместно". Пара не жила вместе с 2019 года.

"Они пришли к выводу, что это будет лучшим решением для их двоих детей, - говорится в заявлении журнала Town & Country. - Решение о разводе и совместной опеке появилось после многих месяцев дискуссий и, хотя и грустно, является дружеским. Первым приоритетом пары останется дальнейшее благополучие и воспитание их замечательных дочерей Саванны (9 лет) и Айлы (7 лет)".

Источник таблоида The Sun сообщил, что Питер Филлипс всегда был любимцем Елизаветы II и принца Филиппа, и на фоне других плохих новостей королева "очень огорчена произошедшим".

"Отам - прекрасная жена, мать и очень умная женщина, но она уже некоторое время говорит своим друзьям о проблемах, - рассказал источник. - Она является фавориткой королевы, и я уверен, что ее величество будет очень расстроена этим. Это последнее, что ей нужно после всех недавних неприятностей. Возникает ощущение, что королевская семья разваливается".

Напомним, что в 2019 году королевскую семью Великобритании потрясло несколько громких скандалов. После интервью принца Эндрю о связи с осужденным секс-преступником Джеффри Эпштейном он вынужден был отказаться от королевских обязанностей. Аналогичное решение, хотя и по другой причине, приняли принц Гарри и Меган Маркл. Пара переехала в Канаду, чтобы спастись от травли британских таблоидов и жить спокойной жизнью.

Новая жизнь Принца Гарри и Меган Маркл полна простых радостей. Пара увлеклась йогой и хочет перебраться в Лос-Анджелес, "столицу" индустрии развлечений.

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