Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку

Пока большинство знаменитостей в соцсетях упражняются в комплиментах своим возлюбленным, Генри Кавилл поздравил с Днем всех влюбленных одиночек. Кроме того, он показал милейший снимок своего самого любимого существа - собаки по кличке Кэл, мирно спящей в обнимку с красной розой.

Фото: @henrycavill в Instagram

"С Днем святого Валентина всех! Для всех моих одиноких товарищей, вам не нужно иметь отношения, чтобы наслаждаться сегодняшним днем, ведь все дело в Любви. Приятно видеть других влюбленных, любить своих друзей, свою семью и особенно себя", - написал Кавилл, добавив хештег #ЛучшаяСобака и #ДеньСвятогоКэлентина.

Поклонники звезды сериала "Ведьмак" пришли в восторг от его теплого поздравления и очаровательной собаки породы акита.

"Самый правильный пост на Валентинов день! Посмотрите на самую милую собаку в мире".

"Просто представьте, каково просыпаться рядом с этой собакой".

"Кэл - самая милая милашка. Собираюсь подарить розу своему псу. Он, вероятно, все равно ее съест".

"Вы абсолютно правы! Дело в любви для ваших близких, для всего, что нас окружает. И этого достаточно, чтобы быть счастливым!"

Фото: @henrycavill в Instagram

Собака Генри Кавилла - настоящая знаменитость, и ее фото в соцсетях набирают едва ли не больше лайков, чем его завидный пресс.

Фото: @henrycavill в Instagram

Фото: @henrycavill в Instagram

Фото: @henrycavill в Instagram

Фото: @henrycavill в Instagram

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