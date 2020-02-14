RU  UA

Лайм

Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку

Генри легко понять, ведь его собака - настоящее чудо

пятница, 14 февраля 2020, 18:10
читати статтю українською

Пока большинство знаменитостей в соцсетях упражняются в комплиментах своим возлюбленным, Генри Кавилл поздравил с Днем всех влюбленных одиночек. Кроме того, он показал милейший снимок своего самого любимого существа - собаки по кличке Кэл, мирно спящей в обнимку с красной розой.

Фото: @henrycavill в Instagram

"С Днем святого Валентина всех! Для всех моих одиноких товарищей, вам не нужно иметь отношения, чтобы наслаждаться сегодняшним днем, ведь все дело в Любви. Приятно видеть других влюбленных, любить своих друзей, свою семью и особенно себя", - написал Кавилл, добавив хештег #ЛучшаяСобака и #ДеньСвятогоКэлентина.

Поклонники звезды сериала "Ведьмак" пришли в восторг от его теплого поздравления и очаровательной собаки породы акита.

"Самый правильный пост на Валентинов день! Посмотрите на самую милую собаку в мире".

"Просто представьте, каково просыпаться рядом с этой собакой".

"Кэл - самая милая милашка. Собираюсь подарить розу своему псу. Он, вероятно, все равно ее съест".

"Вы абсолютно правы! Дело в любви для ваших близких, для всего, что нас окружает. И этого достаточно, чтобы быть счастливым!"

Фото: @henrycavill в Instagram

Собака Генри Кавилла - настоящая знаменитость, и ее фото в соцсетях набирают едва ли не больше лайков, чем его завидный пресс.

Фото: @henrycavill в Instagram

Фото: @henrycavill в Instagram

Фото: @henrycavill в Instagram

Фото: @henrycavill в Instagram

Все говорят о Роберте Паттинсоне в образе Бэтмена. Костюмчик-то актеру и правда к лицу! Но премьеры фильма придется подождать: она ожидается в июне 2021 года

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Генри Кавилл

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы

Кто в королевской семье живет на зарплату

Украинский комик рассказал о тяжелой болезни жены, которая едва не забрала ее жизнь

Дядя Жора вспомнил, как его жена Наталья едва не умерла из-за порока сердца.

5-летний мальчик спас из горящего дома маленькую сестру и собаку - теперь он почетный пожарный

5-летний ребенок проснулся ночью во время пожара и вынес из дома 2-летнюю сестру и собаку

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: