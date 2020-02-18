Проблема - не в пиратстве: Кондратюк высказался о кодировании телеканалов в Украине

Последствия кодирования телеканалов в Украине куда более серьезные, чем думают их владельцы. Ведь теперь пользователи так называемых пиратских "тарелок" смотрят российские пропагандистские телеканалы, которые остались доступными, в отличие от украинских.

Таким мнением на личной странице в Фейсбук поделился украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк. Как заметил автор проекта "Караоке на Майдані", подход к борьбе с пиратством стоило бы пересмотреть и бороться не кодированием, а устранением нелегальных антенн.

"РТР, "Первый" и прочая телелажа. И проблема - гораздо серьезнее, чем думают владельцы телеканалов и Нацсовет <...> Потому что эта проблема - не борьба с пиратством, а зомбирование украинского населения телепродуктом страны-агрессора", - указал Кондратюк.

"Закодировав телеканалы, страна должна яростно бороться с нелегальными спутниковыми антеннами на крышах. Иначе через пять лет после начала кодирования население не поймет, почему ВСУ вдруг должны защищать границы Украины! О Крыме и оккупированные территории Донбасса я уже молчу: они теперь не имеют возможности быть в украинском информационном пространстве", - добавил ведущий.

Напомним, с 28 января 2020 года в Украине закодировали большинство популярных телеканалов. Такие изменения связаны с тем, что летом 2018 года было решено отказаться от аналогового телевидения и перейти на цифровое. Владельцы спутниковых тарелок должны теперь платить за сигнал.

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