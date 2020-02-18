Свободен, как ветер в поле: украинский певец заявил о разводе с женой после 5 лет отношений

Украинский певец, экс-участник дуэта "ДиО.фильмы" OLEYNIK (Вадим Олейник) разводится с женой Анной Браженко после пяти лет брака.

Об этом артист рассказал ведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале "Особливе з Соломією". "Я свободен, как ветер в поле, как волк-одиночка. Мы расстались месяца два назад. Я в хорошем расположении духа, пишу новую музыку, творю и ищу свою музу", - признался Вадим.

Вадим Олейник и Анна БраженкоФото: instagram.com/oleynikvadim

На вопрос ведущей о том, какой должна быть его новая избранница Олейник ответил: "Должна просто не мешать. Для мужчины это самое важное".

При этом Вадим заявил, что к серьезным отношениям пока не готов, ведь в свои 32 года он только начинает понимать, чего именно хочет от жизни. На первом месте для него сейчас - музыка.

Вадим Олейник известен по первой "Фабрике звезд". На шоу он познакомился с другим участником – Владимиром Дантесом, вместе с которым организовал дуэт. В 2008 году коллектив становится победителем "Фабрики звезд 2". Ребята стали называться "Дантес&Олейник", а в 2010 году дуэт изменил название на "ДиО.фильмы". Самые известные хиты коллектива - "Девочка Оля", "Мне уже 20" и "Рингтон". После распада группы в 2015 году музыканты ушли в сольное плавание.

Владимир Дантес и Вадим Олейник

Украинский певец Владимир Дантес, который после длительного перерыва вернулся на сцену с сольным проектом DANTES, презентовал свой второй трек. Композиция получила название "Более или менее".

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