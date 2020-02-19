Хуже, чем когда-либо: Билли Айлиш рассказала, как троллинг в соцсетях портит ей жизнь

Билли Айлиш перестала читать Instagram из-за троллинга, который только усилился после ее победы на "Грэмми-2020". В интервью BBC 18-летняя певица призналась, что ненависти к ней в социальных сетях сейчас больше, чем когда-либо.

"Это разрушало мою жизнь, - заявила Билли перед своим выступлением на BRIT Awards в Лондоне, где впервые исполнила тему из Джеймса Бонда "No Time To Die". - Я остановилась пару дней назад. Буквально два дня назад. Я полностью перестала читать комментарии. Сейчас стало намного хуже, чем когда-либо. Это странно: чем круче ты делаешь, тем больше людей ненавидят тебя. Это безумие".

Фото: @billieeilish в Instagram

Айлиш считает, что люди не прекращают издеваться над ней, потому что их шутки веселят остальных.

"Это группа троллей. И проблема в том, что это действительно забавно. Вот почему никто не останавливается, потому что это смешно, - сказала певица. - Говори что угодно ради шутки, чтобы заставить кого-то смеяться. Я пережила это, когда взрослела. Я говорила вещи, над которыми, как я думала, люди будут смеяться, а потом поняла, что это было нехорошо".

Представив саундтрек к фильму "007: Не время умирать", Билли Айлиш сказала залу: "В последнее время я чувствовала, что меня очень ненавидят. И когда я была на сцене и увидела, что вы, ребята, мне улыбаетесь, мне захотелось плакать. И я хочу плакать прямо сейчас, так что спасибо".

Это не первый случай, когда Билли говорит об опасностях социальных сетей. Ранее она просила фанатов перестать притворяться ею в общественных местах, таких как торговые центры и городские улицы.

Джастин Бибер боится, что Билли Айлиш повторит его ошибки, потому вызвался защищать певицу. Он искренне беспокоится, что ранняя слава толкнет 18-летнюю звезду на путь саморазрушения.

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