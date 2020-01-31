Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей

18-летняя Билли Айлиш в 2020 году получила 4 премии "Грэмми" и по праву считается одной из самых популярных певиц в мире. Однако фанаты звезды уже начали доставлять ей беспокойство. Некоторые из них притворяются Билли Айлиш на публике, и ей это совсем не нравится.

Исполнительница хита "Bad Guy" в Instagram попросила поклонников перестать наряжаться ею в общественных местах. Айлиш опубликовала скриншоты десятков видео, где молодые люди копируют ее фирменный стиль (зеленые волосы, мешковатую одежу и солнцезащитные очки) и отправляться в таком виде на улицы и в торговые центры.

"Пожалуйста, прекратите это делать, - написала Билли. - Это небезопасно для вас и жестоко по отношению к людям, которые ничего не знают. Вы заставляете меня выглядеть плохо".

Также Билли Айлиш высмеяла одежду, которую надела одна из ее подражательниц.

"А еще очень неуважительно, что вы выходите, притворяясь, что я ношу такое", - написала она.

Напомним, что Билли Айлиш стала самым молодым музыкантом, когда-либо номинированным и получившим все четыре главных награды "Грэмми" - "Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель".

Ранее Билли Айлиш украсила обложку известного журнала о музыке Rolling Stone. Исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

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