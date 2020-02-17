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Джастин Бибер боится, что Билли Айлиш повторит его ошибки, потому вызвался защищать певицу

Певец беспокоится, что ранняя слава толкнет 18-летнюю звезду на путь саморазрушения

понедельник, 17 февраля 2020, 18:22
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В интервью Beats 1 Джастин Бибер расплакался, рассказывая о сильном желании защитить 18-летнюю певицу Билли Айлиш от давления славы, которая однажды едва не убила его самого.

"Да, я просто хочу защитить ее, - сказал 25-летний Бибер, вытирая слезы. - Я не хочу, чтобы она потеряла все это. Я не хочу, чтобы она прошла через все, через что я прошел".

Бибер признался, что мировая слава пришла к нему слишком рано, и не справившись с ее грузом, он стал на путь самоуничтожения. Молодой певец злоупотреблял наркотиками, и до сих пор пытается справиться с последствиями зависимости с помощью антидепрессантов, внутривенных вливаний и кислородной барокамеры.

"Я никому такого не желаю. Так что, да, если я ей когда-нибудь понадоблюсь, мне всегда можно позвонить", - сказал певец.

Видео, где Джастин делает трогательное признание, Билли Айлиш опубликовала в своем Instagram. Также юная звезда поделилась детским фото, на котором стоит в майке с именем певца, и фотографиями своей спальни, увешанной его плакатами.

Фото: @billieeilish в Instagram

Фото: @billieeilish в Instagram

Фото: @billieeilish в Instagram

"Люблю тебя", - прокомментировал Бибер благодарный пост девушки.

  • Ранее Билли Айлиш рассказала о причинах депрессии, которая чуть не привела к суициду. Певица мечтала стать моделью и не могла принять особенности своей фигуры.
  • Также Билли выпустила песню для нового Джеймса Бонда "Не время умирать". Фирменная манера исполнения Айлиш отлично сочетается с величественной оркестровой музыкой.

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