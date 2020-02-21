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Синди Кроуфорд ищет психотерапевта для проблемного сына - похоже, парень связался с плохой компанией

В семье супермодели не все гладко: 20-летний сын Пресли Гербер начал вести себя странно

пятница, 21 февраля 2020, 16:30
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Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер обратились к профессионалам, чтобы помочь сыну Пресли, который переживает сложные времен. Инсайдеры, близкие к семье супермодели, сообщили таблоиду Us Weekly, что родители беспокоятся о своем 20-летнем сыне и ищут помощи психотерапевтов.

Пресли Гербер с родителями Синди Кроуфорд и Рэнди ГерберомФото: Richard Young / Shutterstock / US MAgazine

Недавно Пресли Гербер попал в заголовки СМИ из-за новой татуировки на лице. Юноша набил на щеке слово "Непонятый", чем навлек на себя насмешки в соцсетях. Он также опубликовал в Instagram видео, на котором стреляет из пистолета. "Невинный маленький я перед всеми ужасными татуировками... Вы ничего не знаете", - написал он.

Фото: @presleygerber в Instagram

Источник сообщил, что Синди и Рэнди "вне себя" из-за ситуации со старшим сыном: В прошлом его отправляли на реабилитацию. Пресли болтается с группой людей, которые негативно на него влияют.

Инсайдер добавил, что Кроуфорд и Гербер - внимательные родители, которые очень переживают за благополучие детей. Недавно они выступили против отношений их 18-летней дочери Кайи со скандальной звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном и "призвали ее порвать с ним, потому что это мешало ее карьере модели".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Синди Кроуфорд

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