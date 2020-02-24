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Бывший муж Памелы Андерсон заявил, что оплатил ее долги - в ответ актриса похвасталась огромным состоянием

Скандал после расставания Памелы Андерсон и Джона Питерса длится дольше, чем их брак

понедельник, 24 февраля 2020, 13:05
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Памела Андерсон отрицает, что голливудский продюсер Джон Питерс, за которым она была замужем 12 дней, оплатил ее долги. В новом интервью канадскому изданию Ladysmith 52-летняя актриса раскрыла новые подробности об их скоропостижном браке.

Андерсон и 74-летний Питерс поженились 20 января в калифорнийском отеле. По словам Памелы, после духовного очищения в Индии ее сердце было слишком открытым, и она приняла предложение давнего поклонника. Уже 1 февраля СМИ сообщили о разрыве пары, а несколько недель спустя Джон Питерс заявил, что оплатил счета Андерсон на $200 тыс. Теперь звезда "Спасателей Малибу" называет эти заявления смехотворными.

"Мне не нужно, чтобы кто-то оплачивал мои счета, - сказала она. - У меня есть дом за $10 млн в Малибу, который сдается в аренду почти два года и на следующие 3-5 лет за $40 тыс. в месяц. Это более чем покрывает все мои счета и расходы. У меня есть контракты и другая работа".

Актриса не стала отрицать, что у них с Джоном Питерсом были разногласия по финансовым вопросам: "Я считаю, что лучше вкладывать деньги в собственность. Он не согласен. Я вежливо выслушала и сказала, что подумаю об этом. Он все еще смотрел на меня как на наивную маленькую девочку, сидящую в баре".

Хотя Андерсон утверждает, что живет по средствам и финансово стабильна, она подтвердила, что Джон Питерс выписал ей чек на $100 тыс после их расставания и сказал: "Никаких обид".

  • Бывший муж Памелы Андерсон вернулся к невесте, которую бросил ради 12-дневного брака с актрисой. 34-летняя избранница Джона Питерса поразительно похожа на молодую Андерсон
  • Смотрите также на theLime, как Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Похоже, в свои 52 актриса не собирается прощаться со статусом секс-символа.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Памела Андерсон

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