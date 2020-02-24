В день рождения детей Дженнифер Лопес показала трогательное архивное фото с малышами

Близнецам Дженнифер Лопес Максу и Эмми исполнилось 12 лет, и гордая мама поспешила отметить это радостное событие в Instagram. 50-летняя певица опубликовала в соцсетях архивный снимок, на котором оба ее младенца сладко спят в кроватке.
"Я знаю, что вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими малышами, - подписала она фото. - С днем рождения, мои прекрасные кокосики!"
Жених Дженнифер Лопес, бывший бейсболист Алекс Родригес, также поделился снимком со своей избранницей, ее близнецами и его дочерьми от предыдущего брака.
"С Днем Рождения, Эмми и Макс! - написал спортсмен. - Я так горжусь вами обоими и так счастлив, что стал частью вашей жизни. Я люблю вас!"
Сейчас Родригес и Лопес готовятся к свадьбе, которая, предположительно, состоится летом.
"Дженнифер и Алекс планируют пожениться летом и не могут дождаться большого дня, - сказал источник издания ET. - Дженнифер и Алекс уже все делают вместе как муж и жена, но рады, что это будет официально".
- Дочь Дженнифер Лопес спела с мамой на главном спортивном событии года. Девочка присоединилась к Джей Ло и Шакире на сцене Супербоула-2020 и привела тысячи зрителей в восторг.
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