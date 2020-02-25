Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян и Шер вместе снялись в эффектной фотосессии в стиле 60-х

Фотографии 73-летней Шер, 49-летней Наоми Кэмпбелл и 39-летней Ким Кардашьян украсили страницы книги о моде Карин Ройтфельд CR Fashion Book. В объективе модных фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пиггота дивы появились в кожаных байкерских куртках и с прическами "улей" в стиле 60-х.

"Концепция фотосессии - представить певицу, супермодель и бизнесвумен бесстрашной бандой фантазийных байкеров, которые борются за права и дела, близкие их сердцам", пишет издание People. Трио знаменитостей в интервью для книги рассказали о своей работе, а также о том, как их стремления изменились с приходом славы.

Фото: MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT FOR CR FASHION BOOK

Шер призналась, что никогда не думала, что в 73 года все еще будет настолько популярной: "Теперь, когда я выхожу на сцену, я вижу таких разных людей: по-настоящему старые люди рядом с маленькими детьми. Это что-то особенное. Я знаю, что все еще делаю их счастливыми, и это мой подарок. Я все еще могу сделать шоу. Это может быть не так классно, как пять лет назад, но все равно чертовски хорошо".

Фото: MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT FOR CR FASHION BOOK

Ким Кардашьян призналась, что ее эволюция произошла в результате взросления, женитьбы и рождения детей.

"Моя жизнь настолько отличается от той, что была, когда я начинала, - говорит звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян". - Теперь я чувствую, что мой долг перед собой и перед моими детьми больше, чем перед публикой, и я хочу быть хорошим примером для подражания. Я воспитываю четырех чернокожих детей в этом обществе, и наша система настолько дискриминационная по отношению к чернокожим и цветным людям. Я хочу сделать как можно больше, чтобы облегчить им жизнь... Я мало что знала о системе, пока не начала копаться, а как только узнала, не смогла остановиться".

Фото: MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT FOR CR FASHION BOOK

Сейчас Кардашьян учится на юриста и поддерживает реформу пенитенциарной системы в США.

Фото: MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT FOR CR FASHION BOOK

Наоми Кэмпбелл рассказала, что давно поддерживает исследования в области ВИЧ / СПИДа, и вдохновил ее на это стилист Рей Петри, скончавшийся от СПИДа в 1989 году.

"Что меня больше всего поразило в его болезни, особенно в конце, так это то, как плохо к нему относились другие. С тех пор я поддерживаю исследования в области СПИДа, поиски лекарства. Это то, за что я до сих пор борюсь. Прошло почти два с половиной десятилетия. Я верю, что лекарство есть", - сказала супермодель.

Фото: MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT FOR CR FASHION BOOK

Фото: MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT FOR CR FASHION BOOK

Похоже, "попа как у Ким" стала реальностью: дизайнеры выпустили накладные ягодицы Ким Кардашьян, и это шорты весом почти 3 кг.

Ранее Наоми Кэмпбелл призналась, что не готова стать матерью. Также супермодель поделилась своим отношением к одиночеству.

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