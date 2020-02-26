Это очень большие деньги: Данилко рассказал, как на Евровидении Украину наказали из-за России

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) стал гостем программы "Слава+". В ходе выпуска шоумен не только ответил на вопросы о личной жизни, но и затронул тему позапрошлогоднего "Евровидения", когда Украину представлял MELOVIN.

Так, во время интервью Данилко заявил, что певец занял 17 место, поскольку организаторы песенного конкурса могли наказать Украину из-за неучастия России на "Евровидении-2017" в Киеве.

"По зрительским голосованиям он 7-й, то есть он в 10-ке. Какое там жюри решает - мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги. Ну типа так, наказали", - рассказал артист.

Данилко добавил, что тогда на MELOVIN’а "вылили столько гадостей", что тот был вынужден принимать успокоительное. "Я ему даже гидазепам давал, чтобы он на финале выступил, потому что у него реально был стресс", - вспомнил шоумен.

Напомним, что в 2017 году "Евровидение" проходило в Киеве. От РФ должна была выступать Юлия Самойлова, но ей запретили въезд в украинскую столицу из-за выступлений в оккупированном Крыму. Певице было предложено дистанционное выступление, но Россия отказалась.

В этом году Украину на "Евровидении" представит группа Go-A с песней "Соловей". Конкурс пройдет в городе Роттердаме при участии 41 страны.

Ранее Go-A ответили на "тревожную" теорию Тараса Тополи вокруг песни "Соловей". Похоже, певец просто не понял ее смысла.

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