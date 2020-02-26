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Фаны не узнали помолодевшую Наталью Могилевскую - таким кудряшкам позавидует даже Гайтана

Певицу назвали "куколкой"

среда, 26 февраля 2020, 17:10
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Украинская певица и тренер "Лиги Смеха" Наталья Могилевская предстала перед поклонниками в новом и весьма неожиданном образе.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с трендовой в этом сезоне прической - мелкими кудрями в стиле афро. Свою новую укладку Наталья украсила большим красным бантом.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

При этом Могилевская не уточнила, для чего примерила образ "кудряшки Сью", однако известно, что сейчас певица задействована в съемках нового сезона "Лиги Смеха". Артистка только поинтересовалась у фанатов, идет ли ей такая прическа. "Как вам?" - написала Наталья.

Поклонники певицы немедленно начали обсуждать новый образ своего кумира. Многие из них нашли, что в нем Могилевская потрясающе выглядит.

"Шикарная", "Вам идет", "Куколка", "Красотка", "Боже, какая красивая", "Секси-Солошка", "Просто кайф, такая хорошенькая", "Вау, вот это куколка", "Красивая какая", - восхищаются комментаторы.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

  • Ранее Наталья Могилевская перенесла стоматологическую операцию. Но несмотря на неприятную ситуацию, артистка решила не унывать, а нашла способ креативно обыграть последствия хирургического вмешательства.
  • Певица также призналась, что готова к важному для каждой женщины шагу - стать матерью. Но будет ли это усыновление или 44-летняя Могилевская решиться родить - пока не известно.

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