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KHAYAT прокомментировал итоги Нацотбора на Евровидение-2020

Певец также рассказал, что думает о группе Go_A

среда, 26 февраля 2020, 18:00
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Финалист Национального отбора на Евровидение-2020 молодой украинский певец KHAYAT (Андрей Хайат) признался, что не переживает из-за того, что не сможет представить нашу страну на конкурсе в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом он рассказал в интервью "КП" в Украине". "Мне совершенно не обидно. Я очень счастлив, что все произошло именно так. Видимо судьба готовит меня к чему-то более серьезному и другому", - прокомментировал KHAYAT итоги Нацотбора.

Музыкант добавил, что рад, что Украину представит именно группа Go_A. "Круто, что украинский фольклор прозвучит на сцене в Роттердаме", - отметил певец.

"Go_A – безумно талантливые ребята, очень достойные, их единогласно выбрали и жюри, и зрители. Я желаю им удачи, собраться с силами и дать невероятного драйва и энергии", - подытожил музыкант.

Напомним, что в финале Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT занял второе место в турнирной таблице, получив 4 балла от жюри и 5 - от зрителей.

  • Группа Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в финале Нацотбора на Евровидение-2020. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем - НОТУ.
  • Ранее Go-A ответили на "тревожную" теорию Тараса Тополи вокруг песни "Соловей". Похоже, певец просто не понял ее смысла.

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