Принц Гарри и Бон Джови повторили легендарное фото The Beatles на Эбби-Роуд

Принц Гарри и Джон Бон Джови встретились в культовой студии Abbey Road, где записали песню Unbroken для "Игр непобежденных" - международных соревнований для ветеранов и действующих военных с инвалидностью.

Прежде чем уединиться в студии, Гарри и Бон Джови сделали свою собственную версию знаменитой фотографии The Beatles, идущих по пешеходному переходу. Компанию им составили бэк-вокалисты - участники прошлогодних "Игр", которым достались места Джона Леннона и Пола Маккартни; Бон Джови занял позицию Ринго Старра, а Гарри - Джорджа Харрисона.

Фото: people.com

Пока результат совместной работы Гарри и рок-звезды остается в секрете, но музыкант похвалил их совместный проект.

"Это было здорово. Он знал эту песню - я отправил ее ему в августе, - сказал Бон Джови. - Было хорошо собраться. Гарри держался потрясающе. Он так вовлечен в жизнь этих солдат и их истории. Конечно, потому что он был одним из них. Им нравилось проводить вместе время, они могли быть открытыми и честными. Они разговаривали с ним, как друзья, и я удивился. Чувствовалось, что они были частью одной команды".

Песню Unbroken Джон Бон Джови написал для ветеранов, живущих с ПТСР. Кроме Гарри, в записи участвовал хор "Игр непобежденных", состоящих из раненых и больных ветеранов и обслуживающего персонала Вооруженных сил Великобритании.

Ранее Гарри впервые попросил не называть его принцем на официальной встрече: после отказа от королевских полномочий он больше не хочет носить титул.

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