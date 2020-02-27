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Принц Гарри подался в музыку и записывает песню с Джоном Бон Джови - у него уже есть "сценическое имя"

На легендарной студии Abbey Road Гарри и Джон запишут песню Unbroken

четверг, 27 февраля 2020, 14:24
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Джон Бон Джови признался, что совместно с принцем Гарри перезаписывает свой хит 2019 года Unbroken. Его представят на "Играх непокоренных" - соревнованиях в стиле Паралимпийских игр для бывших и действующих военнослужащих, пишет People.

Фото: @bonjovi и @sussexroyal в Instagram

Изначально 57-летний рок-музыкант написал Unbroken для американского документального фильма "To Be of Service", в котором рассказывается о ветеранах с ПТСР. Затем он подарил песню принцу, по инициативе которого в 2014 году были созданы "Игры непокоренных", и уже 27 февраля в культовой студии Abbey Road Гарри и Джон запишут ее новую версию.

"Я передам ему бубен и посмотрю, что у него получится", - пошутил музыкант по поводу их коллаборации.

Встреча с Джоном Бон Джови станет одним из последних мероприятий, в котором Гарри участвует в качестве старшего члена королевской семьи. Рок-звезда уже забеспокоился, как обращаться к внуку королевы Елизаветы, и между делом придумал ему сценический псевдоним.

"Я спрашивал: "Что мне делать? Как мне обращаться к нему?" И тогда я понял, что назову его "Артист, ранее известный как Принц", - пошутил он.

  • Ранее Гарри впервые попросил не называть его принцем на официальной встрече: после отказа от королевских полномочий он больше не хочет носить титул.
  • Уже в начале февраля СМИ сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл нашли работу. Но нет, шутки о работе в Макдональдз в сторону! Говорят, супруги налаживают связи с крупнейшими инвестиционными банками в мире.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: принц Гарри

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