Угрожали ножом и забрали деньги: певец Гарри Стайлс рассказал о дерзком ограблении

14 февраля в Лондоне британский певец и актер Гарри Стайлс стал жертвой ограбления, и в студии шоу Говарда Стерна он впервые рассказал, как уличная банда забрала у него деньги. Экс-участник группы One Direction признался, что ему угрожали ножом, но он отказался разблокировать свой телефон, содержащий конфиденциальную информацию.

Фото: @harrystyles в Instagram

"Я шел домой от друга и увидел группу парней в капюшонах и с закрытыми лицами. Я выключил музыку и услышал, что они пытаются меня зацепить. Я перехожу улицу, они переходят улицу, и я думаю: "Ради бога, меня собираются ограбить", - вспоминает 26-летний певец. - Парни говорят: "Можно с тобой поболтать минутку?" Вокруг никого нет, мое сердце колотится. Один из них говорит: "Ты куришь травку? Хочешь травку?" Я сказал: "Нет", а он: "Что у тебя есть?" Они собрались вокруг меня, и я сказал, что у меня ничего нет".

Грабители не поверили звезде "Дюнкерка" и начали угрожать ему ножом. Стайлс вспомнил, что у него в кармане было немного наличных, потому решил отдать их добровольно. Затем злоумышленник заметил, что из кармана певца торчит провод наушников, и спросил, к чему он подключен. Гарри понадеялся, что сможет удалить ценную информацию, отдать телефон и благополучно купить себе новый, но грабители захотели, чтобы он разблокировал гаджет. В тот момент ему пришлось рискнуть жизнью, поскольку в телефоне содержались все подробности его личной и профессиональной жизни.

"Я сказал: "Прости, приятель, я не могу разблокировать свой телефон". Парень говорит: "У тебя есть десять секунд", и начинает обратный отсчет, - рассказал Стайлс. В тот момент он решил рискнуть жизнью, и выбежал на дорогу. Он пытался остановить проезжавшие мимо машины, но никто из водителей не хотел его впускать. Тогда Стайлс развернулся и побежал прямиком к себе домой. Грабители не стали преследовать звезду и отправились другим путем. Полиция начала расследование 14 февраля, но задержать банду все еще не удалось.

"Да, меня обокрали в День святого Валентина, - констатировал певец. - Вот что вы получаете, будучи одиноким в эти дни! Нужно было запланировать что-нибудь другое".

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