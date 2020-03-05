Финалистка "Супермодели по-украински" перед свадьбой с французом кардинально сменила имидж (фото)

Весна – лучшее время для перемен. Как внутренних, так и внешних. Первые лучи солнца вдохновляют творить, любить, меняться и менять мир вокруг. Преобразиться с наступлением марта решила и финалистка второго сезона "Супермодели по-украински" Виктория Маремуха.

Девушка сменила имидж – теперь ее можно увидеть с модной стрижкой каре и новым цветом волос. После преображения модель назвала себя девушкой-весной, а вот поклонники Вики считают, что теперь она похожа на американскую актрису Дженнифер Энистон.

Фото: instagram.com/vicky_mare

"Спасибо моим волшебным и талантливым феям за идеальный цвет и стрижку, – отметила Маремуха в соцсети. – Они колдовали всем коллективом, подстригая мои волосы, чтобы те росли быстрее".

Фото: instagram.com/vicky_mare

Кстати, скоро Вика сможет порадовать новым образом не только подписчиков, но и гостей своей свадьбы – уже летом модель и ее возлюбленный, француз Луи, собираются пожениться. Предложение руки и сердца мужчина сделал финалистке реалити Нового канала в декабре 2019-го, после трех лет отношений.

Фото: instagram.com/vicky_mare

Не исключено, что после свадьбы Маремуха переедет во Францию, но пока что они с женихом живут в Киеве.

"Когда-то давно беременная цыганка мне нагадала: "Ты будешь жить в большом городе. Будешь знать очень многих людей, и они тебя будут знать. И потом встретишь мужа. Он не отсюда. И ты тоже здесь жить не будешь. Вы уедете, и у вас будет двойня или близнецы", – рассказывала модель.

Фото: instagram.com/vicky_mare

Участница "Топ-модели по-украински" рассказала о странной реакции на ее тело из-за многочисленных татуировок. Сегодня на теле Маши Шевченко можно насчитать около 20 рисунков при этом некоторые она предпочла сделать на лице.

Ранее Маша Шевченко рассказала, как заработала на показе Жана-Поля Готье более 100 тысяч гривен, но вернулась домой ни с чем. Таковы реалии современного Парижа.

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