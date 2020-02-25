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Влад Яма похвастался красавицей-женой, но фаны обсуждают его новую внешность

Хореограф решил избавиться от бороды

вторник, 25 февраля 2020, 15:59
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Звездный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поделился с поклонниками новым снимком с женой, сделанным во время отдыха в Майами.

На фото, опубликованном в Instagram, супруги запечатлены на пляже. Влад лежит на песке, а Лилиана взобралась мужу на спину. Девушка позирует в ярко-розовом бикини, подчеркивающем ее спортивное тело. В подписи к снимку хореограф отметил, что фотография была сделана в день рождения супруги, 18 февраля.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Поклонники танцора заметили на фото одну деталь - Влад сбрил свою густую бороду. В комментариях под постом фанаты принялись обсуждать новую внешность своего кумира.

"О, бороду сбрил", "Как же вам хорошо без бороды", "Ура, побрился", "Так гораздо лучше и моложе", "Наконец-то побрился", "О, вот и я говорю, что без бороды - красавэлло", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/vladyama_official

  • Влад Яма редко показывает своего сына. А если и публикует фото мальчика, то всегда лицо закрывает смайликами. Но в день рождения первенца хореограф решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.
  • Также танцор рассказал, что встретил Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился. По словам Влада, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Влад Яма

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