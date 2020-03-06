Самая глупая вещь в жизни: Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински

В новом документальном фильме о Хиллари Клинтон ее муж Билл откровенно обсудил самую скандальную часть своей биографии - роман с Моникой Левински, из-за которого едва не лишился президентского кресла.

Фото: @hillaryclinton в Instagram

"Я пришел, сел на кровать и поговорил с Хиллари. Я рассказал ей, что именно произошло и когда. Я сказал: "Я чувствую себя ужасно из-за этого. Я не защищаюсь". Это непростительно, что я и сделал, - признался 73-летний Клинтон. - Я поступил плохо, но не думал: "Давай посмотрим, как я придумаю самую глупую вещь в своей жизни, и все равно сделаю это". Ты просто еле держишься на ногах, живешь, будто бой на 15 раундов продлили до 30, и тут появляется что-то, что ненадолго тебя отвлекает. У всех в жизни есть давление и разочарование, ужас и страх. То, что я делал, чтобы справиться со своей тревожностью… Сейчас я совершенно другой человек, чем тогда".

Также Клинтон признался, что чувствует себя ужасно из-за того, что их роман определил жизнь Моники Левински. "Думаю, что это несправедливо. На протяжении многих лет я наблюдал, как она снова пытается вернуться к нормальной жизни, но вам решать, что такое норма", - сказал он.

Связь Билла Клинтона с 22-летней стажеркой Белого дома Моникой Левински началась в 1995 году и привела к его импичменту. Сначала Хиллари защищала президента и отрицала, что у него был роман Левински, но через полгода Билл во всем признался.

"Я была просто опустошена, - сказала Хиллари Клинтон. - Я просто не могла в это поверить. Мне было так больно, и я не могла поверить, что он солгал. Это было во всех смыслах ужасно".

Президент Клинтон помнит, как бывшая первая леди велела ему все рассказать дочери Челси, и момент истины был очень болезненным. При этом именно дочь помогла им преодолеть скандал как в частном порядке, так и на публике. Вскоре после того, как Билл рассказал правду о своем романе с Левински по национальному ТВ, семью сфотографировали, когда Челси гуляла с родителями, держа их за руки.

"Это было ничто иное, как ее попытка удержать нас вместе. Когда она это сделала, я подумала, что это просто невероятно сильно и мудро", - говорит Клинтон.

Фото: GETTY IMAGES

После того, как дело стало публичным, Хиллари Клинтон работала, чтобы защитить своего мужа от импичмента, и даже убедила некоторых сотрудников Белого дома не покидать администрацию. При этом сама она не знала, что делать со своим браком и вела мучительные дискуссии с семейными консультантами. Позже она призналась, что отказ разводиться стал самым сложным решением в ее жизни.

"Самые трудные решения, которые я приняла в своей жизни, заключались в том, чтобы остаться в браке с Биллом и баллотироваться в Сенат Нью-Йорка. Я хотела, чтобы наш брак продолжался, потому что любила Билла и дорожила годами, которые мы провели вместе. Я надеялась, что мы с Биллом сможем состариться вместе. Мы оба решили восстановить брак с помощью нашей веры, любви и общего прошлого", - написала она в своих мемуарах.

Моника Левински выпустит фильм о разрушенной репутации. Производством документального фильма "15 минут позора" займется HBO.

Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар". Продюсером этого шоу тоже выступила Моника Левински.

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