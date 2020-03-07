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Джамала показала свое детское фото, на котором ее не узнать

И поделилась трогательной историей из детства

суббота, 7 марта 2020, 12:23
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Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками трогательной историей из детства, связанной с тюльпанами, а также показала архивный снимок того времени.

Артистка опубликовала в своем Instagram несколько кадров, на одном из которых запечатлена еще будучи маленькой девочкой. На снимке маленькая Джа позирует в теплице с тюльпанами. На ней - белая юбка и красная куртка, а голову будущей певицы украшают два огромных банта. В подписи к фото артистка рассказала, почему для нее тюльпан - не просто цветок.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мой папа профессиональный музыкант, но в конце 80-х ему пришлось оставить музыку и заняться делом, которое сможет прокормить семью. Это были сложные времена. В Мелитополе он устроился на подработку в теплицу, выращивал огурцы, помидоры. А чуть позже заинтересовался тюльпанами, тогда в нашей стране только начали появляться редкие сорта из Голландии. Папа на последние деньги покупал небольшие партии луковиц, каждый год стараясь увеличивать их количество", - поделилась Джамала.

"Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра и мы идем в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени. Специальных холодильников у нас не было, а тюльпаны нужно держать в прохладе. Ведь на рынок они должны попасть в презентабельном виде", - вспоминает певица.

Несколько лет тюльпаны были их семейным делом, и вот спустя много лет Джамала снова попала в теплицы, в которых выращивают тюльпаны. Только уже в профессиональные. В своем посте певица показала несколько снимков в окружении большого количества цветов.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица также вспомнила 2017 год, когда голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala. "Я радовалась невероятно, в тот момент словно снова вернулась в свое детство", - написала Джа.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

  • В середине февраля Джамала объявила о второй беременности. Певица опубликовала в Instagram милое семейное фото, на котором трогательно держится руками за округлившийся животик.
  • Также певица рассказала, как муж отреагировал на ее беременность. Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного ребенка.

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