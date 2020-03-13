Любовь очень важна: девушка Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

46-летняя художница Александра Грант в интервью Vogue рассказала о том, как повлияло на нее обнародование отношений с 55-летним Киану Ривзом, когда они впервые вышли на публику в начале ноября 2019 года.

Фото: @britishvogue в Instagram

"Я думаю, что каждый человек, которого я знала, позвонил мне в первую неделю ноября, и это удивительно", - признается она.

Мировые СМИ пестрили заголовками о том, что любимец интернета наконец-то обзавелся девушкой, но многих возмутило, что она оказалась почти его ровесницей, не гонится за молодостью и не красит волосы.

"Я - седая женщина с ростом 1,85 м. Вы знаете, идея о том, чтобы соответствовать… Если бы я хотел выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы укоротить ноги где-то на 30 см", - шутит Александра.

Художница рассказала, что начала седеть еще до тридцатилетия, и хотя долгое время красила волосы, все же решила не подстраиваться под чужие стандарты красоты. "Я большая сторонница выбора - все, что кто-либо захочет сделать, чтобы чувствовать себя уверенно. У всех нас должно быть больше вариантов относительно того, что такое красота. Нас миллиарды", - говорит она.

На вопрос о том, интересует ли ее брак, Грант ответила: "Я бы сказала вам… за бокалом вина. Любовь на всех уровням очень важна для меня. Я не думаю, что изоляция - хорошее решение. Бывают периоды, когда мне как художнику нужна изоляция, но я очень ценю опыт отношений".

Ранее СМИ раструбили новость о тайной помолвке Киану Ривза, и это очень забавный фейк. Фаны актера уже готовятся к свадьбе, которая якобы состоится весной следующего года.

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