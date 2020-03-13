Принц Гарри и Меган оставили сына в Канаде - их обвинили в обиде на королеву, но виноват коронавирус

Принц Гарри и Меган Маркл уходят с поста старших членов королевской семьи 31 марта, и свою последнюю серию официальных мероприятий в Великобритании они провели без 10-месячного сына Арчи. Причиной вынужденной разлуки с малышом стала эпидемия коронавируса, сообщает The Telegraph.

Фото: @sussexroyal в Instagram

В свой последний королевский рабочий день Меган Маркл встретилась в Букингемском дворце с молодыми учеными, и тема их беседы коснулась COVID-19. "Решение оставить Арчи в Канаде было принято не из-за мелочной обиды, как сообщалось в некоторых изданиях, а из-за беспокойства о его здоровье во время угрозы глобальной пандемии", - написал обозреватель Брайони Гордон, присутствовавший на встрече.

Ранее герцога и герцогиню Сассекских называли "злопамятными" из-за решения не брать Арчи в Великобританию, где он мог бы провести время с прабабушкой и прадедушкой (королевой Елизаветой II и принцем Филиппом), которым уже за 90 лет. Но беседуя с подругой, Маркл сообщила, что не пыталась помешать королевской семье увидеться с Арчи. "Она сказала, что нет смысла привозить и подвергать его опасности, - рассказал источник таблоиду Express. - Меган сказала, что все это вызывает тревогу, и что она будет рада вернуться домой к Арчи".

Из-за эпидемии коронавируса принц Чарльз попал в неловкую ситуацию с рукопожатием. И правда, здороваться с людьми за руку во время пандемии COVID-19 - не лучшая затея.

Ранее российские пранкеры разыграли принца Гарри, прикинувшись Гретой Тунберг. Гарри повелся на удочку шутников и рассказал о разрыве с королевской семьей.

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