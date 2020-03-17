Орландо Блум признался, что соблюдал целибат до отношений с Кэти Перри

Прежде чем начать встречаться с Кэти Перри, актер Орландо Блум в течение 6 месяцев соблюдал целибат. О своем необычном решении звезда "Властелина Колец" рассказал в интервью Sunday Times.

Остудить голову, отказавшись от секса, Блуму предложил его друг, серфер Лейрд Гамильтон.

"Лейрд сказал: "Если ты хочешь серьезно подойти к отношениям, соблюдай целибат несколько месяцев", - вспоминает Блум. - Это решение изменило мое мышление. Вместо того, чтобы пойти на вечеринку и подумать: "С кем я собираюсь встретиться?", я думал: "О, я могу просто дружить с женщиной".

Изначально Блум собирался исключить половую жизнь на три месяца, но его целибат продлился полгода. В это время актер избегал любых форм сексуальной стимуляции. "Это было безумие, - признался он. - Я не думаю, что это здорово".

Отношения Блум и Перри начались в январе 2016 года. В марте 2017 года пара ненадолго рассталась и продолжила свой роман год спустя. В День святого Валентина в 2019 году они обручились, и сейчас ожидают своего первого ребенка. Блум сказал, что свадьба состоится "очень скоро", но любое планирование отложили из-за коронавируса.

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