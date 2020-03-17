RU  UA

Лайм

Орландо Блум признался, что соблюдал целибат до отношений с Кэти Перри

вторник, 17 марта 2020, 14:20
читати статтю українською

Прежде чем начать встречаться с Кэти Перри, актер Орландо Блум в течение 6 месяцев соблюдал целибат. О своем необычном решении звезда "Властелина Колец" рассказал в интервью Sunday Times.

Остудить голову, отказавшись от секса, Блуму предложил его друг, серфер Лейрд Гамильтон.

"Лейрд сказал: "Если ты хочешь серьезно подойти к отношениям, соблюдай целибат несколько месяцев", - вспоминает Блум. - Это решение изменило мое мышление. Вместо того, чтобы пойти на вечеринку и подумать: "С кем я собираюсь встретиться?", я думал: "О, я могу просто дружить с женщиной".

Изначально Блум собирался исключить половую жизнь на три месяца, но его целибат продлился полгода. В это время актер избегал любых форм сексуальной стимуляции. "Это было безумие, - признался он. - Я не думаю, что это здорово".

Отношения Блум и Перри начались в январе 2016 года. В марте 2017 года пара ненадолго рассталась и продолжила свой роман год спустя. В День святого Валентина в 2019 году они обручились, и сейчас ожидают своего первого ребенка. Блум сказал, что свадьба состоится "очень скоро", но любое планирование отложили из-за коронавируса.

  • Беременная Кэти Перри рассказала о смерти близкого человека. Певица навсегда попрощалась с любимой бабушкой Энн.
  • Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд. Бывшая жена не верит, что актер способен на жестокое насилие.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Актриса Ольга Куриленко ответила на расспросы фанов о ее заболевании коронавирусом

Голливудская звезда из Украины Ольга Куриленко ответила на вопросы: Где она заразилась коронавирусом? Почему она не в больнице? Где проходила тест?

Алла Костромичева не смогла вернуться в Украину до закрытия границ и попросила о помощи

Модель Алла Костромичева не может прилететь в Украину из-за карантина.

Украинская певица вышла замуж за известного комика - первое фото с тайной свадьбы

Украинская певица MamaRika и комедийный актер Сергей Середа тайно поженились в Таиланде.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: