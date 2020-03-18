Умер номинант на "Оскар", сыгравший в сериале "Техасский рейнджер"

В возрасте 92 лет скончался Стюарт Уитман, известный по сериалам "Она написала убийство" и "Уокер, техасский рейнджер". Издание TMZ сообщило, что американский актер, чья карьера в Голливуде насчитывает более 50 лет, ушел в окружении семьи и друзей.

Фото: tmz.com

"Старый Голливуд потерял еще одну из своих звезд, - сказал сын Уитмана. - Мы гордились им за его телевизионную карьеру, роли в кино и его номинацию на "Оскар", но что мы действительно помним, так это его бурную любовь к своей семье и друзьям".

Актер находился в больнице и из-за рака кожи, который "просочился в его кровоток".

Уитмен наиболее известен главными ролями в вестернах, в которых играл вместе с Джоном Уэйном. В 1962 году он был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" в фильме "Метка".

В начале марта умер актер Дэвид Пол - один из близнецов в комедии 90-х "Няньки". Актер умер во сне, не дожив до своего 63-го дня рождения всего два дня.

В феврале в возрасте 103 лет умер старейший актер Голливуда Кирк Дуглас. За годы карьеры он сыграл в 90 фильмах и сериалах. Читайте о главных его картинах, которые стоит посмотреть в первую очередь.

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