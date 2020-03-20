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Экс-солистка "ВИА Гры" впервые показала сына: теперь он - звезда с обложки глянца

Певица больше года скрывала от публики малыша

пятница, 20 марта 2020, 15:27
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова (Наталья Могиленец) впервые познакомила поклонников со своим первенцем - сыном Мартином. Вместе они приняли участие в фотосессии для свежего номера журнала "Отдохни".

Фото обложки звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram. "Знакомьтесь, это Мартин! Благодарю всю команду, которая работала над нашей первой фотосессией", - написала Романова.

Фото: instagram.com/misharomanova

Всего за несколько часов публикация собрала почти 15 тысяч лайков и огромное количество восторженных комментариев: "Прекрасный малыш", "Какой он красивый", "Ну это же надо было столько времени скрывать его. Такой милый".

Миша Романова покинула группу "ВИА Гра" из-за беременности. Кто является отцом мальчика, певица не называет. Известно, что знаменитость воспитывает малыша одна.

  • Ранее Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка из-за пластики груди. На момент проведения операции под общим наркозом исполнительница была беременна первенцем, о чем по неизвестным причинам умолчали в клинике.
  • Также читайте на theLime, как Миша Романова снялась для эротического мужского журнала XXL. Певица позировала в откровенных нарядах, а на некоторых снимках предстала и вовсе без одежды.

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