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Мадонна разозлила фанов странным видео о коронавирусе - его она записала в ванне с лепестками роз

Певица выбрала не лучший способ поговорить о равенстве перед эпидемией Covid-19

понедельник, 23 марта 2020, 12:51
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Мадонна назвала коронавирус "великим уравнителем", одинаково влияющим на жизнь богатых и бедных людей. 61-летняя певица не учла, что ее проповедь в роскошной молочной ванне с плавающими лепестками роз может прозвучать не слишком убедительно.

"В этом вся суть Covid-19. Неважно, насколько ты богатый, насколько ты знаменитый, насколько ты смешной, насколько умный, где живешь, сколько тебе лет, какие удивительные истории можешь рассказать. Это отличный уравнитель. Ужасно, что он сделал нас всех равными во многих отношениях, и замечательно, что он сделал нас всех равными во многих отношениях", - сказала Мадонна, также опубликовав томное фото, на котором закрывает соски розами.

Фото: @madonna в Instagram

Проповедь Мадонны в ванной фанаты встретили волной критики:

"Извините, моя королева, очень вас люблю, но мы не равны. Мы можем умереть от тех же болезней, но больше всего пострадают бедные. Не романтизируйте эту трагедию", - пишут в комментариях.

"Чтобы некоторые люди были в безопасности в своих домах, другие должны рисковать жизнью".

"Происходящее за пределами вашего особняка очень отличаются от того, что вы думаете. Оставайтесь в безопасности и будьте немного более сопереживающей и менее привилегированной".

"Это видео глупое. Мы все знаем, что вы находитесь в своем собственном богатом убежище. Вы живете в другой реальности, Мэдж. Перестаньте. С лепестками в своей дорогой ванне, о мой бог. Covid-19 отличается, потому что вы можете позволить себе собственный дыхательный аппарат. Прекратите опошлять эту ужасную ситуацию, пожалуйста".

Издание Page Six сообщает, что звезда Мадонна изолировалась в Лондоне со своим 25-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и дочерью Мерси Джеймс.

  • Ранее в аналогичную ситуацию попал Арнольд Шварценеггер. Актер показал, как отдыхает в карантине, и теперь его называют богатым лицемером.
  • Тем временем Харви Вайнштейн заразился коронавирусом и лечится в тюрьме. 68-летний осужденный секс-преступник находится в изоляции в медчасти.

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