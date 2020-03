Джим Керри пообещал за карантин отрастить бороду, но ответ актрисы из "Игры престолов" звучит страшнее

В дни карантина каждый развлекается как может. Пока одни знаменитости рассказывают, как качают пресс и попы, актер Джим Керри взялся растить бороду. На личной странице в Твиттер комик пообещал регулярные отчеты в формате селфи вплоть до того дня, пока все люди не вернутся к прежнему режиму жизни.

"День 1. Я отращиваю бороду, пока мы все не выйдем на работы. Я буду регулярно постить снимки, чтобы вы могли восхищаться моей бессмысленной трансформацией", - написал актер, выложив первое фото с заметной щетиной.

Day 1. I’m growing a beard until we all go back to work. I’ll post reg pics so you can marvel at the miracle of my meaningless transformation. Normally, I try to stay on the cutting edge of entertainment. Now I shall conquer the uncutting edge. Please join me. #letsgrowtogether pic.twitter.com/UaLQjwlGfh