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Джим Керри пообещал за карантин отрастить бороду, но ответ актрисы из "Игры престолов" звучит страшнее

Даже если карантин и затянется, сильно актер своих поклонников не удивит

вторник, 24 марта 2020, 18:52
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В дни карантина каждый развлекается как может. Пока одни знаменитости рассказывают, как качают пресс и попы, актер Джим Керри взялся растить бороду. На личной странице в Твиттер комик пообещал регулярные отчеты в формате селфи вплоть до того дня, пока все люди не вернутся к прежнему режиму жизни.

"День 1. Я отращиваю бороду, пока мы все не выйдем на работы. Я буду регулярно постить снимки, чтобы вы могли восхищаться моей бессмысленной трансформацией", - написал актер, выложив первое фото с заметной щетиной.

Некоторые фолловеры комика охотно подхватили идею и пообещали составить ему компанию. В числе первых на пост Керри отозвалась Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале "Игра престолов". Вот только ее ответ актеру звучит куда страшнее.

"Сделаю то же самое со своими подмышками", - посмеялась Уильямс, собрав коротким комментарием более 8 тыс. лайков.

Пост Керри собрал более 100 тыс. лайков, но даже если карантин и затянется, сильно актер своих поклонников не удивит, ведь ранее он уже неоднократно выходил на публику едва узнаваемым из-за густой бороды.

Фото: Getty Images

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Джим Керри

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