Украинская певица поделилась трогательным видео с тайной свадьбы в Таиланде

На днях стало известно, что украинская певица MamaRika (настоящее имя - Настя Кочетова) вышла замуж за комедийного актера Сергея Середу. Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд) в режиме полной секретности.

Сейчас артистка решила показать, какой была их свадьба, опубликовав в Instagram трогательные кадры. "Наш самый важный день - как это было", - написала под роликом певица.

MamaRika также показала фото, на которых можно рассмотреть ее основное свадебное платье в стиле бохо бренда Tina Valerdi.

Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я совершенно не планировала быть невестой в классическом понимании этого слова, и точно не думала надевать свадебное платье. Вообще хотела обойтись белым купальником. Но когда я увидела какую красотень создает бренд Tina Valerdi - решила, что стоит попробовать, и доверила им это дело", - поделилась певица.

Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я боялась, что под мой нестандартный вкус невозможно что-то создать, но даже Мамке угодили по полной. Без примерок феи своими ручками сшили мне два абсолютно моих платья, учитывая мой характер и внутреннее состояние. Когда я надела основное платье в стиле бохо, я наконец поняла, что такое "почувствовать себя принцессой", и знаете что - мне понравилось", - отметила MamaRika.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Молодая невеста Виктора Павлика уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником. Выбор свадебного платья идет полным ходом, чем Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками в Instagram.

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца победительнице проекта Даше Квитковой. Девушка ответила согласием и уже раскрыла первые детали предстоящего торжества.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.