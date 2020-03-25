Умерла звезда фильма "Девчата" Инна Макарова

На 94 году ушла из жизни актриса Инна Макарова. Смерть звезды советского кино подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук, пишет издание Кино ТВ. Последние три недели артистка находилась в московской больнице в крайне тяжелом состоянии, но причина ее смерти не уточняется.

Кадр из фильма "Девчата"

Инна Макарова начала актерскую карьеру в 1945 году. Среди самых известных ее ролей - Любовь Шевцова в фильме "Молодая гвардия", Надя в комедии "Девчата", Варвара Степанова в мелодраме "Дорогой мой человек", Анфиса в комедии "Женитьба Бальзаминова", Анна Васильцова в спортивной драме "Новенькая". Всего ее карьера насчитывает более 50 картин.

Макарова дважды была замужем. Первым ее мужем стал режиссер Сергей Бондарчук, от которого родила дочь Наталью, также известную актрису и режиссера. С 1973 года состояла в браке с хирургом Михаилом Перельманом, который умер в 2013 году.

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