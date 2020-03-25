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Умерла звезда фильма "Девчата" Инна Макарова

Причина смерти 93-летней актрисы не уточняется

среда, 25 марта 2020, 15:53
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На 94 году ушла из жизни актриса Инна Макарова. Смерть звезды советского кино подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук, пишет издание Кино ТВ. Последние три недели артистка находилась в московской больнице в крайне тяжелом состоянии, но причина ее смерти не уточняется.

Кадр из фильма "Девчата"

Инна Макарова начала актерскую карьеру в 1945 году. Среди самых известных ее ролей - Любовь Шевцова в фильме "Молодая гвардия", Надя в комедии "Девчата", Варвара Степанова в мелодраме "Дорогой мой человек", Анфиса в комедии "Женитьба Бальзаминова", Анна Васильцова в спортивной драме "Новенькая". Всего ее карьера насчитывает более 50 картин.

Макарова дважды была замужем. Первым ее мужем стал режиссер Сергей Бондарчук, от которого родила дочь Наталью, также известную актрису и режиссера. С 1973 года состояла в браке с хирургом Михаилом Перельманом, который умер в 2013 году.

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