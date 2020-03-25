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В США умер участник Nine Inch Nails, R.E.M. и других культовых рок-групп

Барабанщик Уильям Рифлин болел раком

среда, 25 марта 2020, 13:05
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В возрасте 59 лет умер барабанщик Уильям Рифлин, в течение 30 лет выступавший с R.E.M., King Crimson, Ministry, Nine Inch Nails и другими культовыми рок-группами. Печальную новость в соцсетях подтвердили коллеги музыканта.

"Билл Рифлин вылетел из этого мира в 18.50 по Атлантическому времени. Хорошего полета, брат Билл! Моя жизнь стала неизмеримо богаче благодаря знакомству с тобой", - написал основатель King Crimson Роберт Фрипп в Facebook.

Фото: rollingstone.com

"С тяжелым сердцем мы признаем смерть нашего дорогого друга и совершенного барабанщика Билла, - сообщил фронтмен R.E.M. Майкл Стамп. - Навсегда запомнил, как десятилетия назад я впервые встретил Билла поздно вечером в баре Policeman в Сиэтле. Сидели за грязным столом, пили скотч и в благоговейной тишине и трепете слушали "Birdland" с музыкального автомата. Его внимательность к этой песне сразу же много рассказала мне о том, каково будет работать с Биллом, создавать волшебные и прекрасные коллаборации и дружить всю жизнь. Теперь он среди звезд, и мы смотрим на них с любовью и глубоким уважением к его красоте, его юмору, его неустанному любопытству и, конечно, его невероятному музыкальному слуху".

Рифлин был известен своей работой в культовых рок-группах, включая Ministry, Revolting Cocks, Pigface, KMFDM и Swans. Согласно сообщениям в социальных сетях друзей музыканта, он умер от рака.

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