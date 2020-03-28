Том Хэнкс с женой вернулись в США после лечения коронавируса - пара выглядит очень счастливой

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес (США) после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусом.

Супругов заметили по пути из аэропорта домой, когда они ехали в автомобиле. Они о чем-то со смехом перешептывались и выглядели очень счастливыми, пишет TMZ. Теперь Тому и Рите придется пройти карантин и у себя дома.

Напомним, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали ради съемок биографического фильма "Элвис" База Лурмана. Хэнкс играет менеджера Пресли, полковника Тома Паркера.

Супруги были изолированы в австралийской больнице. Через 5 дней после объявления о диагностике коронавируса Том Хэнкс и Рита Уилсон покинули клинику и продолжили свой строгий карантин в арендованном доме в Австралии.

Еще больше знаменитостей рассказывают о положительных тестах на Covid-19. Недавно диагноз коронавируса подтвердился у актеров "Игры престолов" и "Мстителей".

Коронавирус также подхватил герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью. Потомок царской династии Романовых уже больше недели борется с заболеванием.

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