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Они должны заплатить: Трамп резко высказался о переезде принца Гарри и Меган в США

Президент США не намерен тратить деньги на защиту королевской пары

понедельник, 30 марта 2020, 16:35
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Дональд Трамп заявил, что США не будут платить по $1 млн в год за безопасность принца Гарри и Меган Маркл после их переезда из Канады в Калифорнию. Об этом президент написал в Twitter.

"Я большой друг и поклонник Королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Великобританию, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду ради США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!" - говорится в заявлении.

27 марта стало известно, что королевская пара покинула уединенный особняк на острове Ванкувер, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о закрытии границ в связи с эпидемией коронавируса. Сообщалось также, что Гарри и Меган придется обратиться к Трампу за особой помощью для обеспечения их безопасности. Представители пары, однако, эти слухи опровергли.

"Герцог и герцогиня Сассекские не планируют просить правительство США о ресурсах безопасности. Были приняты частные меры безопасности", - сообщил их пресс-секретарь.

Напомним, что 31 марта Гарри и Меган снимаю с себя полномочия старших членов королевской семьи и теряют право на международную защиту. Если бы не Мегзит, в США их бесплатно охраняли бы вооруженные агенты секретной службы. Теперь, когда президент отказался помогать паре, расходы на безопасность лягут либо на их собственные плечи, либо на плечи отца Гарри принца Чарльза, который ныне находится на карантине в Шотландии после диагностики Covid-19.

  • Тем временем в Великобритании беспокоятся о здоровье бабушки Гарри, королевы Елизаветы: у ее лакея обнаружили коронавирус.
  • Князь Монако ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза. Альбер II поспешил снять с себя ответственность за распространение Covid-19.

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