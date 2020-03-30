RU  UA

Лайм

Принц Гарри и Бон Джови выпустили совместную песню Unbroken

понедельник, 30 марта 2020, 14:32
читати статтю українською

В феврале принц Гарри и Джон Бон Джови объединились, чтобы записать песню для "Игр непобежденных-2020". Из-за эпидемии коронавируса международные соревнования для ветеранов и военных с инвалидностью отложили до мая 2021 года, но результат коллаборации Гарри и американского рокера можно услышать уже сегодня.

Unbroken - новая версия песни Бон Джови 2019 года. В ее записи также участвовал хор "Игр непобежденных", в который входят раненые и больные ветераны и обслуживающий персонал Вооруженных сил Великобритании.

Сотрудничество с Бон Джови стало для принца Гарри одной из последних задач на посту старшего члена королевской семьи. Вместе с женой Меган Маркл он начинает независимую жизнь 31 марта.

Хотя Бон Джови первоначально написал трек для американского документального фильма To Be of Service, о ветеранах с ПТСР, он решил использовать эту песню для "Игр непобежденных". Результатом работы с Гарри рокер остался доволен.

"Это было здорово. Он знал эту песню - я отправил ее ему в августе, - сказал Бон Джови. - Было хорошо собраться. Гарри держался потрясающе. Он так вовлечен в жизнь этих солдат и их истории. Конечно, потому что он был одним из них. Им нравилось проводить вместе время, они могли быть открытыми и честными. Они разговаривали с ним, как с друзьям. Чувствовалось, что они были частью одной команды".

  • Тем временем в Великобритании беспокоятся о здоровье бабушки Гарри, королевы Елизаветы: у ее лакея обнаружили коронавирус.
  • Князь Монако ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза. Альбер II поспешил снять с себя ответственность за распространение Covid-19.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Они должны заплатить: Трамп резко высказался о переезде принца Гарри и Меган в США

Принц Гарри и Меган Маркл не получат бесплатную охрану после переезда из Канады в США

Я бы могла с ней ужиться: Ирина Билык рассказала о будущей невестке

Старший сын певицы живет отдельно от семьи и уже подумывает о свадьбе

Надя Дорофеева показала романтические фото с мужем в новом загородном доме

Честную фотосессию певица и ее супруг провели на веб-камеру

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: