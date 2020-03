Принц Гарри и Бон Джови выпустили совместную песню Unbroken

В феврале принц Гарри и Джон Бон Джови объединились, чтобы записать песню для "Игр непобежденных-2020". Из-за эпидемии коронавируса международные соревнования для ветеранов и военных с инвалидностью отложили до мая 2021 года, но результат коллаборации Гарри и американского рокера можно услышать уже сегодня.

Unbroken - новая версия песни Бон Джови 2019 года. В ее записи также участвовал хор "Игр непобежденных", в который входят раненые и больные ветераны и обслуживающий персонал Вооруженных сил Великобритании.

Сотрудничество с Бон Джови стало для принца Гарри одной из последних задач на посту старшего члена королевской семьи. Вместе с женой Меган Маркл он начинает независимую жизнь 31 марта.

Хотя Бон Джови первоначально написал трек для американского документального фильма To Be of Service, о ветеранах с ПТСР, он решил использовать эту песню для "Игр непобежденных". Результатом работы с Гарри рокер остался доволен.

"Это было здорово. Он знал эту песню - я отправил ее ему в августе, - сказал Бон Джови. - Было хорошо собраться. Гарри держался потрясающе. Он так вовлечен в жизнь этих солдат и их истории. Конечно, потому что он был одним из них. Им нравилось проводить вместе время, они могли быть открытыми и честными. Они разговаривали с ним, как с друзьям. Чувствовалось, что они были частью одной команды".

Тем временем в Великобритании беспокоятся о здоровье бабушки Гарри, королевы Елизаветы: у ее лакея обнаружили коронавирус.

Князь Монако ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза. Альбер II поспешил снять с себя ответственность за распространение Covid-19.

