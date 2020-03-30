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Умер актер сериалов "Санта-Барбара" и "Отчаянные домохозяйки"

Джон Каллахан ушел на 67 году жизни

понедельник, 30 марта 2020, 11:16
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В возрасте 66 лет скончался Джон Каллахан, актер сериалов "Санта-Барбара", "Все мои дети" и "Отчаянные домохозяйки". Издание New York Post сообщает, что смерть наступила в результате сердечного приступа и не связана с осложнениями коронавируса.

Фото: @evalarue в Instagram

Смерть актера в Instagram подтвердила его бывшая жена Ева Ла Ру. "Без твоей грандиозной, общительной личности в наших сердцах навсегда останется дыра. Мы опустошены, мой замечательный друг, партнер и любящий отец, - написала она. - Я сейчас совершенно не нахожу слов. Надеюсь, на небесах есть бейсбол, и твоя команда всегда побеждает! Янки только что потеряли своего самого большого поклонника".

С 1989 по 1992 год Джон Каллахан играл в "Санта-Барбаре" роль Крэйга Ханта, одного из четырех сирот, жаждущих мести за смерть Кассандры Бенедикт, приемного ребенка Кэпвеллов. Крэйг был самым опасным из четырех из-за его связей с боссом мафии Энтони Тонеллом. Он проник в семью Кэвеллов, соблазнил Келли Кепвелл и заменил Мейсона на посту правой руки Сиси Кэпвелла.

В сериале "Отчаянные домохозяйки" актер появляется в роли Стэна в первых эпизодах второго сезона.

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