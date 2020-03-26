Больной коронавирусом принц Чарльз обсудил диагноз с семьей: что известно о его состоянии

25 марта Букингемский дворец сообщил о коронавирусе у 71-летнего принца Чарльза. Накануне у него были слабые симптомы, но он был "в добром здравии" и продолжал работать дома в обычном режиме. Во дворце также подтвердили, что принц Чарльз говорил о своем диагнозе с сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри, а также позвонил 93-летней королеве Елизавете, которая переехала в Виндзорский замок на время эпидемии.

Фото: princeofwales.gov.uk

Издание The Guardian сообщает, что наследник британского престола пребывает в хорошем настроении и самоизолировался в шотландском поместье Балморал вместе с женой Камиллой. Главный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд подтвердила, что их Королевские Высочества проверили на Covid-19 по клиническим причинам, оба они имеют хорошее здоровье, а Камилле удалось избежать заражения.

Из-за большого количества рабочих визитов невозможно установить, где и от кого заразился принц Чарльз, но любопытно, что 10 марта в Лондоне он встречался с князем Монако Альбером, у которого 5 дней назад подтвердился коронавирус.

Болезнь принца вызвала серьезную обеспокоенность по поводу здоровья королевы, но Букингемский дворец уверяет, что ее жизни ничто не угрожает: "Ее Величество Королева здорова. Последний раз она виделась с принцем Уэльским утром 12 марта и следовала всем соответствующим советам в отношении ее благополучия".

Медицинский совет пришел к выводу, что состояние Чарльза вряд ли серьезно ухудшится. Считается, что первые симптомы коронавируса появились у него 21-22 марта, но они были недостаточно выражены, чтобы он пересмотрел свои рабочие планы.

Тем временем появились фотографии королевы, проводящей ее еженедельную аудиенцию с Борисом Джонсоном по проводному телефону из Виндзорского замка. Снимок развеселил соцсети, и его уже называют новым мемом.

"Есть ли причина, почему эти телефоны не обновили?" - спрашивают пользователи. "Наша королева не выбрасывает денег на ветер!" - отвечают шутники.

Фото: @theroyalfamily в Instagram

Ранее из-за эпидемии коронавируса врачи посоветовали Елизавете II перебраться из Лондона в Виндзорский замок. Как отметили специалисты, 93-летняя королева Великобритании находится в группе риска.

Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли. Вдохновляющую речь пары многие восприняли в штыки.

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