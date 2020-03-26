RU  UA

Лайм

Больной коронавирусом принц Чарльз обсудил диагноз с семьей: что известно о его состоянии

Букингемский дворец сообщил, что Covid-19 протекает у Чарльза без серьезных симптомов

четверг, 26 марта 2020, 11:37
читати статтю українською

25 марта Букингемский дворец сообщил о коронавирусе у 71-летнего принца Чарльза. Накануне у него были слабые симптомы, но он был "в добром здравии" и продолжал работать дома в обычном режиме. Во дворце также подтвердили, что принц Чарльз говорил о своем диагнозе с сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри, а также позвонил 93-летней королеве Елизавете, которая переехала в Виндзорский замок на время эпидемии.

Фото: princeofwales.gov.uk

Издание The Guardian сообщает, что наследник британского престола пребывает в хорошем настроении и самоизолировался в шотландском поместье Балморал вместе с женой Камиллой. Главный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд подтвердила, что их Королевские Высочества проверили на Covid-19 по клиническим причинам, оба они имеют хорошее здоровье, а Камилле удалось избежать заражения.

Из-за большого количества рабочих визитов невозможно установить, где и от кого заразился принц Чарльз, но любопытно, что 10 марта в Лондоне он встречался с князем Монако Альбером, у которого 5 дней назад подтвердился коронавирус.

Болезнь принца вызвала серьезную обеспокоенность по поводу здоровья королевы, но Букингемский дворец уверяет, что ее жизни ничто не угрожает: "Ее Величество Королева здорова. Последний раз она виделась с принцем Уэльским утром 12 марта и следовала всем соответствующим советам в отношении ее благополучия".

Медицинский совет пришел к выводу, что состояние Чарльза вряд ли серьезно ухудшится. Считается, что первые симптомы коронавируса появились у него 21-22 марта, но они были недостаточно выражены, чтобы он пересмотрел свои рабочие планы.

Тем временем появились фотографии королевы, проводящей ее еженедельную аудиенцию с Борисом Джонсоном по проводному телефону из Виндзорского замка. Снимок развеселил соцсети, и его уже называют новым мемом.

"Есть ли причина, почему эти телефоны не обновили?" - спрашивают пользователи. "Наша королева не выбрасывает денег на ветер!" - отвечают шутники.

Фото: @theroyalfamily в Instagram

  • Ранее из-за эпидемии коронавируса врачи посоветовали Елизавете II перебраться из Лондона в Виндзорский замок. Как отметили специалисты, 93-летняя королева Великобритании находится в группе риска.
  • Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли. Вдохновляющую речь пары многие восприняли в штыки.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Развлекаются на карантине: MONATIK устроил с сыновьями домашние танцы

Дмитрий Монатик весело проводит время на карантине - устраивает танцы с детьми.

Елена Кравец откровенно рассказала, как они с мужем потеряли двоих детей

Елена Кравец пережила два выкидыша - беременность прерывалась на восьми неделях.

Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Эмма Уотсон и другие звезды рассказали, ради кого соблюдают карантин

Звезды кино, музыки и спорта призвали фанатов оставаться дома и показали, ради кого соблюдают карантин во время эпидемии коронавируса

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: