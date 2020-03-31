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Беременная актриса "Женского Квартала" пожаловалась на трудности из-за коронавируса

Девушка носит под сердцем своего первенца в непростое время

вторник, 31 марта 2020, 17:30
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Украинская певица, участница юмористического проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия, которая готовится впервые стать мамой, рассказала, с какими трудностями столкнулась из-за эпидемии коронавируса.

По словам девушки, самая большая сложность в данный момент, это то, что остановились полностью доходы. "Это критичный вопрос для большинства людей. В этом практически все оказались в одинаковых условиях", - поделилась Вера с ТСН.uа.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Кроме того, певица не может помочь своим родителям, которые живут в другом городе.

"Наши с Ромой родители живут не в Киеве, поэтому мы не можем навестить их, помочь чем-то физически", - пожаловалась звезда.

Вместе с тем Вера старается не унывать, ведь карантин - это еще и хорошая возможность провести время с любимым мужем и подготовиться к рождению первенца.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на шоу "Голос країни-7". Отношения между вокалистами зародились в период "нокаутов". А для Веры участие в проекте стало еще и спасением от депрессии, в которой она находилась после разрыва предыдущих отношений. В октябре 2017 года влюбленные стали мужем и женой. А в феврале этого года пара объявила, что ждет первенца.

  • Вера Кекелия, которая больше не скрывает своего положения, порадовала читателей в Инстаграм милым домашним видео. Певица позирует перед объективом в легком белом платье, в то время как Роман поет под гитару колыбельную, написанную для их будущего малыша.
  • Читайте также на theLime, как участницы "Женского Квартала" перепели знаменитую украинскую песню "Чом ти не прийшов?", вставив в нее строки о коронавирусе.

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