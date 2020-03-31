Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с королевскими обязанностями: какой будет их новая жизнь

31 марта принц Гарри и Меган Маркл попрощались со статусом старших членов королевской семьи, и в их официальном Instagram появилось послание, знаменующее начало новой жизни. Пара поблагодарила своих последователей и пообещала внести свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса.

Фото: @sussexroyal в Instagram

"Мы все ощущаем, что мир сегодня стал чрезвычайно хрупким. Но мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию [...] в наших семьях, сообществах и на передовой. Сейчас самое важное - здоровье и благополучие всех людей, а также поиск решений многих проблем, возникших в результате пандемии, - пишет пара. - Поскольку все мы ищем роль, которую должны сыграть в этой глобальной перестановке, мы сосредоточим внимание на новой главе жизни, чтобы понять, как сделать максимальный вклад. Хотя вы можете не видеть нас в этом, работа продолжается. Спасибо сообществу - за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорой встречи с вами. Вы были великолепны! До тех пор, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге".

После переезда из Канады в Калифорнию пара прекращает работать на королевскую семью и больше не сможет официально представлять королеву. Сассекские намерены несколько месяцев посвятить семье и сосредоточиться на поддержке своих благотворительных организаций. Согласно их договоренности с королевой, они больше не будут вести страницу @sussexroyal в Instagram с 11,3 миллионами подписчиков и обновлять свой сайт SussexRoyal.com. Аккаунт в Instagram и веб-сайт останутся в сети, но будут неактивными. Сегодня пара работает над созданием новой некоммерческой организации.

Официально нигде не упоминалось, где живут Гарри и Меган, но сообщения о том, семья с маленьким Арчи переехала в Калифорнию подтвердились после того, как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что они должны заплатить за свою безопасность. Представитель пары подчеркнул, что они не планируют просить правительство США предоставить ресурсы безопасности. СМИ расценили этокак подтверждение того, что они покинули Канаду как раз перед закрытием границы с США.

The Guardian сообщает, что Фрогмор-коттедж в Лондоне останется семейным домом Гарри и Меган в Великобритании. Как было объявлено в январе, они вернут казне 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на ремонт дома, оплатят аренду и коммунальные услуги.

Тем временем в Великобритании беспокоятся о здоровье бабушки Гарри, королевы Елизаветы: у ее лакея обнаружили коронавирус.

Князь Монако ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза. Альбер II поспешил снять с себя ответственность за распространение Covid-19.

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