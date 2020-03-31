RU  UA

Лайм

Украинская модель рассказала о предстоящей свадьбе с женихом-французом

А также призналась, переедет ли она во Францию

вторник, 31 марта 2020, 15:50
читати статтю українською

Финалистка второго сезона "Супермодель по-украински" на Новом канале Виктория Маремуха объявила о помолвке еще в конце прошлого года. Однако под венец девушка не спешит, поскольку хочет насладиться статусом невесты.

По словам модели, ее свадьба с французом, скорее всего, состоится в 2021 году. "Я так долго мечтала стать невестой, что хочется походить в этом статусе подольше. А потом уже буду наслаждаться прекрасными новыми статусами "жена" и "мама", - рассказала Маремуха. - Соответственно, пока что подготовка к свадьбе не начиналась".

Виктория и Луи

Что касается переезда на родину будущего мужа, то Виктория говорит следующее:

"Луи обожает Украину, он живет здесь уже около десяти лет. Сейчас мы планируем купить квартиру побольше. А переезжать в другую страну пока что не собираемся. Но кто его знает, как повернется жизнь?".

Вика и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке общего друга. На тот момент Маремуха переживала болезненный разрыв с парнем, поэтому к новым отношениям была еще не готова. Однако парень сдаваться не собирался. Через некоторое время они стали общаться в соцсетях и ходить на свидания.

Спустя три года отношений француз сделал любимой предложение, на которое Виктория ответила согласием. После этого модель даже сменила имидж – теперь ее можно увидеть с модной стрижкой каре и новым цветом волос.

  • 21-летняя модель Маша Гребенюк, победительница реалити-шоу "Супермодель по-украински", решилась на кардинальные перемены во внешности. И если раньше мы видели девушку блондинкой, сейчас ее волосы приобрели каштановый цвет.
  • Участница "Топ-модели по-украински" рассказала о странной реакции на ее тело из-за многочисленных татуировок. Сегодня на теле Маши Шевченко можно насчитать около 20 рисунков при этом некоторые она предпочла сделать на лице.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус принца Чарльза снова сделал Елизавету II звездой мемов о бессмертии - вот лучшие из них

В Букингемском дворце переживают о здоровье королевы Елизаветы II. Шутники на Reddit считают, что зря.

Дрейк впервые показал внебрачного сына, которого годами скрывал от публики

Дрейк в Инстаграм показал фото с сыном Адонисом

Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с королевскими обязанностями: какой будет их новая жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали в Instagram последний пост в качестве старших членов королевской семьи

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: