Украинская модель рассказала о предстоящей свадьбе с женихом-французом

Финалистка второго сезона "Супермодель по-украински" на Новом канале Виктория Маремуха объявила о помолвке еще в конце прошлого года. Однако под венец девушка не спешит, поскольку хочет насладиться статусом невесты.

По словам модели, ее свадьба с французом, скорее всего, состоится в 2021 году. "Я так долго мечтала стать невестой, что хочется походить в этом статусе подольше. А потом уже буду наслаждаться прекрасными новыми статусами "жена" и "мама", - рассказала Маремуха. - Соответственно, пока что подготовка к свадьбе не начиналась".

Виктория и Луи

Что касается переезда на родину будущего мужа, то Виктория говорит следующее:

"Луи обожает Украину, он живет здесь уже около десяти лет. Сейчас мы планируем купить квартиру побольше. А переезжать в другую страну пока что не собираемся. Но кто его знает, как повернется жизнь?".

Вика и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке общего друга. На тот момент Маремуха переживала болезненный разрыв с парнем, поэтому к новым отношениям была еще не готова. Однако парень сдаваться не собирался. Через некоторое время они стали общаться в соцсетях и ходить на свидания.

Спустя три года отношений француз сделал любимой предложение, на которое Виктория ответила согласием. После этого модель даже сменила имидж – теперь ее можно увидеть с модной стрижкой каре и новым цветом волос.

21-летняя модель Маша Гребенюк, победительница реалити-шоу "Супермодель по-украински", решилась на кардинальные перемены во внешности. И если раньше мы видели девушку блондинкой, сейчас ее волосы приобрели каштановый цвет.

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