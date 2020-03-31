В этом мире возможно все: молодая невеста Виктора Павлика порассуждала о разнице в возрасте

Невеста народного артиста Украины Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова порассуждала в Instagram на тему разницы в возрасте. У них с певцом она составляет 28 лет и часто становится поводом для язвительных шуток и насмешек в сети.

Девушка считает, что ее история вдохновляет пары с большой разницей в возрасте. "Не могу передать, как мне приятно, когда пишут девушки, у которых также большая разница в возрасте с их половинками и что они счастливы. Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все", - написала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Невеста артиста также рассказала, как ее мама отнеслась к тому, что возлюбленный ее дочери намного старше нее.

"Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать и преподнести помягче, - поделилась Катя. - Но не всем так повезло, жизнь сложная штука, напичканная стереотипами. Многие предпочитают быть в толпе скрывая свои истинные чувства, боясь столкнутся с непониманием, но помните, нам не скрыться от самих себя".

А вот мама девушки призналась, что сначала ей было нелегко принять выбор дочери.

"Скажу честно, мне не так уж легко было принять твой выбор, но любовь к тебе и твое счастье перевесило все сомнения", - написала Лариса Репяхова под постом дочери.

Ранее Екатерина Репяхова поделилась подробностями предстоящей свадьбы, а также рассказала об интимных моментах жизни с певцом.

Также Екатерина рассказала theLime о том, намерена ли она родить музыканту детей. Невеста артиста призналась, что в планах это есть и они с возлюбленным уже даже придумали им имена.

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