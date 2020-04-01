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Самое искреннее состояние женщины: Даша Астафьева объяснила, зачем она обнажается

Певица дала честное интервью

среда, 1 апреля 2020, 11:50
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Украинская певица и модель Даша Астафьева регулярно принимает участие в пикантных съемках, за что ее нередко критикуют в сети. Однако сама знаменитость не видит в этом ничего плохого.

"Дикость, когда люди говорят: "Боже все время голая, все время с голой ж*пой", - рассказала артистка в интервью ÂUGHT Magazine. По словам Даши, обнаженное тело - это искусство.

"Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело - это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это все оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому", - добавила певица.

В ходе интервью Астафьева также поразмыслила на тему, что чувствуют мужчины, рассказала, в какую страну она хочет вернуться, а также призналась, что недавно у нее появился острый страх того, что она старше кого-то.

  • Ранее Даша Астафьева удивила поклонников смелой фотосессией. Для красивых кадров знаменитость отправилась в "страну льдов" - Исландию.
  • Также певица призналась, что в детстве была "гадким утенком" и часто из-за этого страдала от издевательств со стороны одноклассников.

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