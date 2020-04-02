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Певица-трансгендер Зианджа презентовала под новым именем дебютную песню

Новую песню Zi Faámelu написала, переживая непростой период в жизни

четверг, 2 апреля 2020, 13:31
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Украинская певица-трансгендер, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, недавно решила сменить имидж и даже имя. Теперь исполнительница зовет себя Zi Faámelu и презентует в сети свой дебютный трек Fallen Angel.

Как рассказывает Zi Faámelu на личной странице в Facebook, новую песню она написала еще в 2019 году, переживая непростой период в жизни. Оттого и соответствующее название - "Падший ангел".

"В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣⁣ Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы", - обращается Zi Faámelu к фолловерам.

Напомним, в 2000-х певец Борис Апрель прославился как участник "Фабрики звезд", после чего выехал из Украины и сменил пол. В 2018 году певица Зианджа вернулась в Украину и приняла участие в шоу "Голос країни", в котором дошла до четвертьфинала.

  • Ранее Zi Faámelu призналась, что во время работы в Китае у нее завязались первые отношения с мужчиной. По ее словам, возлюбленный был очень развит в "этой сфере", а она была неопытной.
  • На "Голосі країни" еще Зианджа посвятила одно из своих выступлений "людям, отвергнутым обществом". "Я хочу показать, что не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь исполнить свою мечту", - сказала тогда певица.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Зианджа

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