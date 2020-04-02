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Школьные рисунки Канье Уэста оценили в десятки тысяч - когда-то он продавал их за $10

Неожиданно для всех знаменитый рэпер оказался художником

четверг, 2 апреля 2020, 16:00
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Канье Уэст - художник в широком смысле слова, и теперь его ранние работы можно купить за $16–23 тыс. Именно так оценили школьные рисунки рэпера эксперты шоу Antiques Roadshow.

Школьные рисунки Уэста на оценку принесла жена кузена Канье. "Когда мать Канье скончалась в 2007 году, мой муж принял их как часть наследства примерно через год после ее смерти, - объяснила она происхождение коллекции. - Мы выбрали только несколько, чтобы показать, но у нас их много. Многие люди, вероятно, не осознают, насколько он талантлив как художник, помимо его музыкальной карьеры".

Победитель Грэмми использовал графит и гуашь для создания некоторых своих оригинальных работ. В 1995 году, когда Канье было всего 17 лет, он пытался продавать свои черно-белые рисунки за 10-12 долларов за штуку, а цветные - за 15.

Оценщик Antiques Roadshow не стала скрывать, что главным образом ценность рисунков Уэста определяется его нынешним статусом, но отметила, что у него действительно "экстраординарный талант".

"Некоторые люди могут сказать, что он является противоречивой фигурой со своими мнениями и карьерой, но я не думаю, что кто-то может отрицать тот факт, что у него экстраординарный талант. Я бы ожидала, что со временем это будет цениться больше, - сказала она. - Действительно невероятно иметь такие ранние произведения человека, который стал важной культурной фигурой нашего времени".

Эксперт оценила самую большую работу Канье Уэста примерно в $6-8 тыс., а остальные - от $2 до 7 тыс. за каждую.

  • Ранее Ким Кардашьян и Канье Уэст показали свой дом в Лос-Анджелесе с минималистичным интерьером, который выглядит довольно необычно. Белые стены, пустые коридоры, минимум мебели, круглые арки - все это с первого взгляда делает дом неуютным.
  • Также Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Канье Уэст

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