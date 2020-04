Умер знаменитый соул-певец и трехкратный лауреат "Грэмми" Билл Уизерс

На 82 году жизни умер американский соул-певец Билл Уизерс, трехкратный лауреат "Грэмми" и автор хита Ain’t No Sunshine - одной из 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

"Мы опустошены потерей нашего любимого, преданного мужа и отца <...> В это трудное время мы молимся, чтобы его музыка создавала уют и дарила эмоции поклонникам, которые находятся в окружении родных", - цитирует семью музыканта The Guardian. Как отмечает источник, причиной смерти Уизерса стали проблемы с сердцем.

Впервые профессионально Билл Уизерс занялся музыкой лишь в возрасте 30 лет. При этом будущая звезда соула продолжал работать на заводе "Боинг" в Лос-Анджелесе. За годы карьеры Уизерс трижды стал лауреатом премии "Грэмми" и еще четырежды - ее номинантом.

Наиболее известными среди хитов музыканта стали упомянутая выше Ain’t No Sunshine (1971) и Lean on Me (1972), прозвучавшая в 2009 году на инаугурации 44-го президента США Барака Обамы.

2 апреля от осложнений, также вызванных вирусом Covid-19, умер выдающийся джазовый пианист и педагог Эллис Марсалис-младший. В Новом Орлеане установят публичный мемориал звезды джаза.

Ранее в возрасте 59 лет не стало Уоллеса Рони - выдающегося трубача, который был единственным протеже легенды джаза Майлза Дэвиса. Причиной смерти музыканта также стали осложнения коронавируса.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.