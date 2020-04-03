Верим, что все будет хорошо: дочь Анастасии Заворотнюк трогательно поздравила актрису с днем рождения

3 апреля день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк - звезде сериала "Моя прекрасная няня" исполняется 49 лет. В этот день дочь артистки Анна публично поздравила звездную маму, которая лечится от неизвестного недуга и никак не комментирует слухи о раке головного мозга.



Соответствующий пост девушка разместила в своем Instagram. "Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо", - написала Анна, сопроводив публикацию архивной фотографией.

Поздравительный пост также появился и в Instagram-аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк", который был создан близкими и коллегами актрисы для борьбы с фейками.

"В ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть", - говорится в посте.

В сообщении также упоминаются муж Заворотнюк, Петр Чернышов, и их маленькая дочь Мила.

"Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник - для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути - их общая. Вдвоем - проще, вдвоем - вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!", - отметили близкие актрисы.

Напомним, с сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей в одной из клиник Москвы. Подтверждением этой информации стало пребывание в этом же медучреждении ее родственников. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.

За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В свою очередь, ее родственники и коллеги уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.

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