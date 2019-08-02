Цвет списка - черный: топ-артисту России запретили въезд в Украину

Популярный в РФ исполнитель, экс-участник российского "Холостяка" Егор Крид не сможет попасть в Украину до 2021 года. Музыканту запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на информационный запрос 112.ua. Отмечается, что запрет для певца был вынесен еще в феврале 2016 года.

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина 25.06.1994 г. н., - ред.) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в марте 2016 года Егор Крид после концерта в Санкт-Петербурге летел в Киев, но его не пустили в страну.

"И вот, когда мы с командой долетели до вас, меня без объяснения причин не пустили на территорию Украины. Моя команда, с которой мы делаем музыку - вся из Украины, из Киева. Они много рассказывали мне про город, про людей, я мечтал его посмотреть, в прошлый раз мне это, к сожалению, не удалось", - жаловался тогда певец.

Егор Крид неоднократно выступал в оккупированном Россией Крыму, это и стало причиной запрета въезда на территорию Украины. В июле 2019-го певец дал концерты в аннексированных Ялте и Симферополе.

Егор Крид - популярный в РФ певец, "русская версия Джастина Тимберлейка". Самые известные его хиты - "Интро", "Не могу", "Невеста", "Холостяк", "Берегу", "Папина дочка" и "Цвет настроения черный", записанный совместно с Филиппом Киркоровым.

Российской телеведущей Дане Борисовой, которая в 2017 году посетила оккупированный РФ Крым и публично назвала его российским, запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вела популярное тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" не смогла попасть в Украину из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма.

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