RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Цвет списка - черный: топ-артисту России запретили въезд в Украину

Запрет для певца был вынесен еще в феврале 2016 года

пятница, 2 августа 2019, 10:15
читати статтю українською

Популярный в РФ исполнитель, экс-участник российского "Холостяка" Егор Крид не сможет попасть в Украину до 2021 года. Музыканту запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на информационный запрос 112.ua. Отмечается, что запрет для певца был вынесен еще в феврале 2016 года.

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина 25.06.1994 г. н., - ред.) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в марте 2016 года Егор Крид после концерта в Санкт-Петербурге летел в Киев, но его не пустили в страну.

"И вот, когда мы с командой долетели до вас, меня без объяснения причин не пустили на территорию Украины. Моя команда, с которой мы делаем музыку - вся из Украины, из Киева. Они много рассказывали мне про город, про людей, я мечтал его посмотреть, в прошлый раз мне это, к сожалению, не удалось", - жаловался тогда певец.

Егор Крид неоднократно выступал в оккупированном Россией Крыму, это и стало причиной запрета въезда на территорию Украины. В июле 2019-го певец дал концерты в аннексированных Ялте и Симферополе.

Егор Крид - популярный в РФ певец, "русская версия Джастина Тимберлейка". Самые известные его хиты - "Интро", "Не могу", "Невеста", "Холостяк", "Берегу", "Папина дочка" и "Цвет настроения черный", записанный совместно с Филиппом Киркоровым.

  • Российской телеведущей Дане Борисовой, которая в 2017 году посетила оккупированный РФ Крым и публично назвала его российским, запрещен въезд в Украину сроком на три года.
  • Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вела популярное тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" не смогла попасть в Украину из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Rammstein в центре Москвы потроллили россиян из-за гомофобии: фото

Музыканты группы Rammstein поцеловались на концерте в Москве и выложили фото в Instagram.

Кэти Перри лишилась хита с 2 млрд просмотров на YouTube: вот что произошло

Американскую певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате и лишили авторских прав на ее хит Dark Horse.

Украли маску: MARUV пожаловалась на российских фанатов

Украинская певица MARUV рассказала, что у нее на концерте в Москве украли элемент сценического костюма.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: